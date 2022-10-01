阿嬌激減13kg還原靚樣　親授減肥秘技不忘踢爆《乘風破浪3》秘聞

Twins近年在大陸發展，相隔超過兩年，日前在香港「合體」。蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）出席活動時，阿嬌分享減肥心得：「最重要是自律，這是真的！因為減肥方法每個人都不一樣，我自己也經過很長時間才慢慢瘦了下來，絕對不是一朝一夕的事。」



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阿嬌因為參加大陸節目《乘風破浪3》成功瘦身13kg，日前亮麗出席活動，阿Sa在旁搞笑說：「是她10年以來最巔峰狀態。」阿嬌開心表示：「現在是健康的，不需要刻意去keep（維持）。」被問到減重最辛苦階段，她笑回有人在身邊吃東西的時候，她爆料錄節目時，吳謹言和王心凌不停吃東西，她還驚呼：「她們食量好大，自己要忍耐。」

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至於變更美的她是否多了追求者，她笑回：「沒有囉，這樣東西留意不到的。」不過她也鬆口表示已做好心理準備接受新戀情。

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