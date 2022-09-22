減肥鍾欣潼｜阿嬌5日瘦身餐重回100磅禁吃瓜豆　營養師歸納6要則

鍾欣潼（阿嬌）參加內地真人騷《乘風破浪的姐姐3》時，體態纖瘦，甚至比初出道時更瘦，盛傳她的減肥餐單「5天排濕毒減肥法」，令阿嬌重現尖臉、螞蟻腰。我們向營養師查詢如果想跟從阿嬌的方法，哪些地方要注意？哪些人不適合跟隨？阿嬌的減肥方法有哪些主要守則？



阿嬌愈來愈瘦搣甩暴脹身型

阿嬌之前拍《怦然心動20歲》時，她因荷爾蒙失調致身型胖脹，體重近130磅。今年自從接拍《浪姐3》已秘密練兵，足足瘦了兩圈。阿嬌向媒體表示3個月體重跌了10幾磅，腰圍縮了吋半，滿意現時體態。

自從接拍《浪姐3》，阿嬌向媒體表示3個月體重跌了10幾磅。（鍾欣潼微博/全球城市旅游小姐小紅書）

阿嬌之前拍《怦然心動20歲》時，因荷爾蒙失調致身型胖脹，體重近130磅。（鍾欣潼微博）

阿嬌減肥餐6項主要守則

除了大量運動，亦有營養師設計每日餐單-「5天排濕毒高營養湯水減肥法」，在連續5天，每日喝一種肉煲成的湯，可以是雞、海鮮或瘦肉，做法沒有限制。另外，每日最少要吃3個蛋白，於早、午兩餐必須吃一小碗米飯或米粉，如未夠飽，可加一些肉（不能甜及炸）和綠葉菜，例如是羽衣甘藍及菠菜等，菜要愈綠愈好。

按圖歸納鍾欣潼減肥方法6項主要飲食守則︰

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阿嬌在控制飲食上十分自律。（鍾欣潼微博/小紅書）

戒絕高熱量飲食 多菜少肉與澱粉

在晚飯前喝湯，要多菜少肉，一定要戒甜食及酒精，所有瓜類、筍類、豆製品都不能吃。如果餐與餐之間感到肚餓，可以吃點滷肉、滷蛋白、生青瓜及生番茄來代替水果，飲食以清淡為主，並配合運動，在半年間減了超過30磅。網民見阿嬌減肥成功，紛紛替她開心，同時提醒她注意身體，健康更重要。

多以原型食物為主，少油、鹽、糖。（鍾欣潼小紅書）

營養師評價 戒三大食物瘦身更顯著

根據阿嬌採用的減肥方法，我們向營養師王敏寧（Mandy Wong）查詢，如果想跟從做法，哪些地方要注意？哪些人不適合跟隨？可如何額外補充營養素更均衡健康等？為何連瓜類、筍類及豆製品在減肥時都不能吃？

Mandy解釋若果減肥者本身體重磅數高，配合適當及安全的減肥方法，3個月減10多磅是可行做法，一星期減2磅左右；一個月減6-8磅是合理及可接受的速度，而反彈的可能性也相對較低。戒甜、酒精和油炸食物，這三大高熱量食物是減肥期中的禁忌，最好不要進食。糖1克提供4千卡、酒精1克有7千卡、脂肪1克藏9千卡熱量，因此所有甜品、糖水、糖果、酥皮類包點、油炸食物和酒類飲品在減肥時要決心戒掉才更易成功瘦身。假如平日餐單中常出現這些食物，當戒掉不吃之後，減肥前後的效果已有顯著的分別。

阿嬌在社交平台分享已經回到45公斤左右，即徘徊100磅。（鍾欣潼微博）

見阿嬌的建議餐單中於早、午兩餐只吃一小碗米飯或米粉，這揭示她在控制精緻碳水化合物的攝取量，當感到肚餓以瘦肉（低熱量的蛋白質食物）、多量的蔬菜來充飢，這些是典型的健康飲食方式，加上配合一些進食技巧，例如飯前喝湯，減少胃部容量，增強飽足感，在進食正餐時，食量便相應下降。

按圖有營養師對鍾欣潼減肥方法的意見及建議，想減肥者如欲跟從阿嬌的瘦身方法，可留意這些細節︰

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消化功能弱者少吃產氣食物 減腹脹多氣

另外，阿嬌的瘦身飲食法中提及所有筍類、豆製品都不能吃，看來是高纖及低卡的蛋白質食物，為何在減肥期中不可吃？Mandy解釋這可能是跟「產氣食物」有關，舉例是筍類中的蘆筍、豆製品中的豆漿、豆類食物，被人體攝取後比其他食物更易產生氣體，部分腸胃消化功能較弱的人，當進食以上食物後，可能感到腹脹、胃脹、多氣，甚至有便秘感之類。如果腸胃消化功能正常或較好者，吃蘆筍、豆類等並不會影響減肥效果及速度，蘆筍為高纖蔬菜，豆製品含蛋白質，不是減肥的人須戒掉的食物。

其次，減肥時宜減少進食高果糖及高升糖指數的水果，避免血糖波動及減少熱量攝取。阿嬌的餐單中提到用生青瓜、生番茄來代替水果，這兩款明顯地是低熱量的蔬果，含水量多及糖分少有助飽腹。

足足瘦了兩圈，日常穿搭更從容露出纖腰。（私服style小紅書）

揀對自己減肥方式 調節飲食分量

綜觀阿嬌的減肥方法，進食建議較為概括並未明細，沒有指出進食分量，主要原則是戒高熱量食物、少食多餐、多菜少肉，著重飲食均衡及健康的減肥方式。Mandy提醒減重人士需根據個人活動量而調節飲食分量。運動量高者如食太少，未及供應身體每天基本所需會有損健康。Mandy亦有說出，再健康的食物也有熱量，多吃亦可能會導致過量卡路里攝取。

由於建議方法沒有詳細說明，而建議的食物也太簡短，例如：餐單建議中只有早、午兩餐含澱粉類食物，水果也用了低卡蔬菜來取締，晚餐未知會否吃等，有可能令醣攝取不足。Mandy擔心有減肥人士為了減磅而誤解當中飲食原則，採取較極端及進取方法。若糖尿病患者或關注血糖人士採用極低碳水化合物飲食，有機會令病情惡化。

網民紛紛說阿嬌狀態回勇，甚至更勝初出道的她。（鍾欣潼微博）

多色蔬菜更有益 澱粉蔬菜可取代部分飯麵

還有，餐單建議中亦提到多吃綠葉蔬菜，愈綠愈好，例如是羽衣甘藍及菠菜等。Mandy表示進食多色蔬菜，紅椒、茄子、椰菜花等更為理想，由於不同顏色的蔬菜有不同的營養價值，能供應身體全方位的營養需要，提議大家不要僅吃綠色蔬菜，同時亦未有研究指出某種顏色的蔬菜在減肥上的功效更為顯著；可以補充是綠色蔬菜含較少澱粉質，比較易於分辨，而薯仔、甘筍、南瓜、芋頭等根莖類蔬菜澱粉質較重。不過，Mandy指出這些也是健康、有益身體的食物來源，而且有不錯的飽腹感，減肥的人不須戒絕澱粉質蔬菜；相反，用低油、鹽、糖的烹調方法，並用它們來取代部分白飯、米麵及白麵包也值得推薦。