十一國慶｜楊丞琳：我愛你中國！7個台藝人轉發央視帖文展愛國心

今（1）日為十一國慶，官媒央視凌晨0時準點貼出「慶祝新中國成立73周年」的文章，並附上標示「我愛你 中國」的圖片，至今已轉發超過373萬次。



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為了祝賀國慶，央視微博發文寫道：「今天是你的生日，我的中國！願你山河錦繡，願你繁榮富強！轉發寫下美好祝福，一起點亮國旗圖標！」

歐陽娜娜凌晨0時2分轉發該篇貼文，表示「祝福祖國繁榮昌盛，國泰民安」；林志玲在14分表態「盛世中華，國泰民安」；因「海鮮說」惹出爭議的楊丞琳，寫下「願錦繡中華，繁榮富強」。

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陳喬恩祝賀「盛世中華，風調雨順，國泰民安」；汪東城直呼「祝福祖國繁榮昌盛，國泰民安，人民幸福安康，國慶快樂！生日快樂」；陳妍希也表明「祝福祖国，繁荣昌盛」；王大陸同樣宣示「祝福祖國繁榮昌盛，國富民強」。

細數7位藝人的發文時間，幾乎都是在央視發布貼文的1小時內，又以歐陽娜娜為第一位，雖然不少大陸網友肯定藝人的作為，但也有人點出應該都是工作室轉發，無須過度反應。

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