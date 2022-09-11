楊丞琳「吃海鮮奢侈論」挨轟　知名球評4字點出致命關鍵

楊丞琳日前在大陸節目提到自己因年少家境狀況沒吃過什麼海鮮，一句「其實吃海鮮是奢侈的」，讓人質疑在貶低台灣生活水平，引起台灣民眾不滿，但也有民眾看到完整影片後認為她遭斷章取義。對此，「警察球評」石明謹則忍不住出面點出楊丞琳被砲轟的關鍵原因。



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石明謹表示，「去攻擊海鮮教主小時候家境實在沒意思，因為每個人的認知不同，她覺得家裡窮吃海鮮是奢侈，我們都應當尊重。」話鋒一轉，他則點出楊丞琳影片中最致命的關鍵點，那就是「代他人言」。他解釋，因為她說「『在那』吃海鮮是一種奢侈」，但在那的人不見得認同，所以在那的人提出他們吃海鮮不奢侈的反證是很合理的。

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石明謹更舉例，你可以說我為人很小氣，但你不能說「在那」的人都很小氣，「別人不能代替她發言，同樣的她也不能代替別人發言，所以我尊重她覺得吃海鮮很奢侈，但我個人的經驗，不認同在台灣吃海鮮很奢侈。」對於有網友爭論海鮮的種類，或者說在那是在那時的意思，他則認為這種爭論只是在浪費生命。

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