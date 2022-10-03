43歲周杰倫赴巴黎狂集郵　與鄭秀文罕同框　網民驚覺：好似整咗容

明星藝人除了靠才華、演技和實力，顏值也相當重要。不少藝人為了上鏡好看，都會對外貌進行微調，這已是娛樂圈中公開的秘密。然而，周杰倫近年來似乎奶茶不離手，婚後幸福肥見人。



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不少粉絲還打趣說，如果不是昆淩在身邊，以為自己看到一個假的周杰倫。還有粉絲調侃說，周杰倫找朗朗合作拍攝MV，一部分的目的是想讓自己看起來沒有那麼胖。近日，周杰倫在IG上分享了多張和昆淩前往法國巴黎參與時裝騷的照片，不過就有網民發現，他的臉似乎有所改變。

照片中，周杰倫與不少明星藝人合照，當中包括了球王美斯、鄭秀文、GD權志龍等等，有許多網民把焦點放在了周杰倫的顏值上，因為周杰倫似乎少了先前的圓潤油膩感，變得輪廓分明，難道周杰倫也逃不過時代的腳步，也去做了醫美微調？

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原來不是的，在出發去看時裝騷前周杰倫曾詢問粉絲是否要刮鬍子？後來照片一出，蓄著一臉腮胡再加上他身穿暗色系鮮豔印花西裝外套，整個人看起來和以往的風格超不一樣，多了一份成熟型男魅力。僅悄悄改變了鬍鬚的風格，就可以讓輪廓看起來更立體。

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