林襄講錯一句話恐得罪小S徐熙娣　網民教咁講一招化解公關災難

林襄日前參加小S徐熙娣主持的節目《小姐不熙娣》錄影，結束後開心在社交網站分享與小S的合照，不過她貼文中的一句話，網友看了都驚呆，紛紛為她感到憂心。



林襄10月2號在社交網站貼出與小S的合照，還高興的寫道「小時候最喜歡看S姐主持」，網友看了都傻眼紛紛直呼「妳在她面前講這句話估計會被她噴到飛起來」、「小時候這三個字好傷人 」、「妳這樣寫S姐會開心嗎？」、「她可能不是很愛聽到你說小時候」、「講小時候不怕被隔壁的捏死嗎」，網友建議她「說最喜歡看S姐主持，就好啦」、「說喜歡就可以，點到為止，演藝圈也必需懂得說話的藝術」。

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