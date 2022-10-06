39歲《甄嬛傳》華妃罕曬素顏照　紅唇眼妝全卸掉　網民幾乎唔認得

39歲的大陸女演員蔣欣憑《後宮甄嬛傳》中「華妃」一角，被觀眾所熟知，人氣隨之暴漲，陸續也接下不少經典戲劇作品，實力備受肯定，出道多年的她大多以完妝模樣現身，日前她難得公開素顏照，雖然看起來稍微憔悴了些，不過露出甜美微笑的模樣還是擄獲了一眾粉絲的心。



蔣欣鮮少透過微博發自拍照，但在粉絲大力拜託要求下，她於本月3號還是曬出兩張私照，一張是她全素顏與經紀人的合照，雖然沒有了平常的眼妝、紅唇，讓人乍看認不太出來，不過也更顯自然，而另一張照片則是她穿著米奇T恤，一身輕便打扮，隨興慵懶的氛圍頗受好評，也引出大批粉絲留言稱讚：「美女姐姐在發光」、「寶貝欣欣出現了」、「美死我了！」

【圖輯】點圖放大重溫蔣欣於《後宮甄嬛傳》的演出及近日分享的素顏照👇👇👇

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《後宮甄嬛傳》2011年播出到現在， 依舊穩坐「宮鬥劇神作」，人物各個刻劃地十分鮮明，蔣欣在《後宮甄嬛傳》飾演跋扈華妃一角聲名大噪，近年她在時裝劇中表現也相當出色，在大陸演藝圈站穩一線演員地位。

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