大S新相被質疑P圖過度「刻意營造凍齡效果」修圖前照片外流揭真相

大S和具俊曄接受台灣版《VOGUE》雜誌邀請，擔任十月份封面人物。照片和訪問內容曝光後，隨即在網路上掀起熱議，一度紅到上了微博熱搜。不過酸民們沒放過大S，除了故意猛提汪小菲幫她剝蝦，也質疑照片應該都經過修圖，刻意營造她凍齡的樣子。不過隨著幕後花絮、合照、影片曝光，大S確實與雜誌裡的狀態一模一樣，酸民們最後只好乖乖閉嘴。



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參與這次雜誌拍攝的美髮師，在網路上分享與大S、具俊曄夫妻的合照，大S依偎著具俊曄甜密微笑，讓流言不攻自破。而幕後花絮照甜度完全不輸正片，具俊曄和大S在鏡頭前不時相識而笑，具俊曄還趁空檔拿出手機和大S自拍，兩個人的互動完全就是新婚夫妻的模樣。

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大S現在也成為另一種示範教材，不少兩性情感專家以她為例，鼓勵女性無論何時都要勇敢活出自己，光是看大S的狀態，就知道有愛情的生活是多麼滋潤，和過去承受各種壓力的時候，完全是截然不同的對比。

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