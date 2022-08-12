向佐疑似裸聊截圖瘋傳　對手瘋傳係呢個網紅　回應極惹火焫㷫網民

郭碧婷與向華強的長子向佐於2019年結婚，日前才生下第2胎，沒想到21號有大陸娛記爆料，向佐疑似婚內出軌。



近日一條疑似向佐與上空女網紅視訊的畫面在陸網瘋傳，而這位女子也被起底，竟是演過大陸劇集《三十而已》的小網紅。小胡靜在新聞曝光後，被眾多網友怒罵是小三，讓她親上抖音回留言，暴怒回應：「我又不是三」，但仍未直接回應問題。（點圖放大了解👇👇👇）

+ 5

7月底，大陸網友在微博發文爆料，寫著「向佐2021年出軌約女網紅視頻，軌之第N彈」，對話截圖上顯示，時間是2021年8月，內容寫著向佐回到上海，女方在猶豫要不要找對方，並附上兩人視訊影片，她也跟自己閨蜜說和向佐認識很久。截圖一流出，這位女子就遭肉搜，她是在抖音有20多萬粉絲的小網紅，雖然「小胡靜」因為向佐疑似出軌事件受到更多關注，但同時也有不少網友怒罵她是小三，讓她氣得回應「哈哈你看見我當三了？呵呵！他婚前我就認識他的老嫂子！比你精彩吧！知道了吧！氣人不？」，隨後又再強調：「我有證據，我不是三，他未娶我未嫁的時候就認識了，你說氣人不？娛樂圈談朋友很正常啊！其他的我也不方便說什麼。」

【圖輯】點圖放大看疑似事件主人翁「小胡靜」照片👇👇👇

+ 3

雖然否認是小三，不過網友仍對小胡靜的態度很反感：「婚前認識，人家都婚後，那是不是應該保持距離？」、「不是三，是四五六」、「別人留言一個字都沒提向佐，自己就急著否認」、「解釋清楚從未當小三很難？婚前認識就不是小三的意思是什麼？」、「婚前認識不代表婚後可以胡作非為吧」。

【相關圖輯】向佐被岳父證實偷食？郭碧婷昔日1句話竟預言自己下場 網民心疼（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

延伸閱讀：

專訪／百億票房紅星九孔55歲得女 買2千坪地造退休人生

網友傻眼！ 正妹直播賣貨胸部走山 離奇畫面曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】