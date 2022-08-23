郭碧婷爸爸鬧完向佐消失一個月再發聲 怒罵55字後刪光微博帖文
撰文：聯合新聞網
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郭碧婷與香港娛樂大亨向華強的長子向佐於2019年結婚，育有兩個孩子，沒想到向佐卻被大陸娛記爆料疑似出軌，郭爸爸第一時間力撐女婿，隨即刪文後兩天，郭爸爸話在微博炮轟向佐「那個亂來的」。事隔一個月後，郭碧婷爸爸再度發文，又遭網友激怒，爆氣反擊：「就一定要這麼瞧不起人」。
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向佐出軌的風波稍微平息，郭碧婷爸爸在微博一連曬出好幾張拿手菜的照片，寫下：「休息夠了重新開幕。」豈料，卻遭大陸網友嘲：「向太哄好了」指他對於女婿出軌一事已被親家母安撫，對此，郭碧婷爸爸忍不住反擊：「就一定要這麼瞧不起人，你隨隨便便的一句就夠傷人的，你們愛怎麼想怎麼說我也沒法了，我就不再上微博了，免得再看到噁心的言論」，隨後再度刪光微博的貼文，此舉也讓不少粉絲喊話「郭爸爸等你回來」、「誰又惹郭爸爸生氣」。
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