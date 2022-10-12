艾成36歲妻承擔亡夫500萬台幣債　一人度蜜月後搬離愛巢現況超慘

大馬男歌手艾成離世大約兩個月，太太王瞳日前才飛到馬來西亞一人完成婚禮度蜜月，完成亡夫的遺願，如今返台的她，證實已搬離與艾成一同居住在蘆洲的租屋處。此外，艾成生前經營副業欠債500萬台幣，王瞳「限定繼承」亡夫債務。



艾成曾經營副業「艾叻沙」餐廳，全盛時期開到4間店，卻因為疫情關係業績掉9成，位在北市西門町的創始店於4月結業，目前只剩下一間店，他也因副業負債500萬台幣（約123萬港幣）。艾成6月時曾坦言，他因結業導致壓力過大，血壓竟飆到180、心跳高達120。

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艾成透露，當時餐廳結業後，他和王瞳一夜沒睡，而他也心情不好想藉著喝啤酒放鬆，結果指數更高，讓他當場慌到拉著老婆的手放在自身心臟上，感性地對王瞳說，「你不要睡，我可能明天就看不到妳了！」心中最掛念的還是老婆。

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根據《ETtoday新聞雲》報導，依據台灣民法1148條第二項「繼承人對於被繼承人之債務，以因繼承所得遺產為限，負清償責任。」艾成生前欠債500萬台幣，王瞳依台灣法例規定「限定繼承」。

據悉，艾成生前已有償還部分債務，因此沒有500萬台幣這麼多，目前還在清查中。此外，王瞳上（9）月才飛到馬來西亞一人完成婚禮蜜月，現在已返台灣，並且退租蘆洲住處，搬回內湖自家，離開傷心地努力治療心中的傷。

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