小S節目驚揭某女星竟是雙面人　網民認為線索勁明顯：應該只有她

有「台大泰拳女神」之稱的網紅Sabrina（吳怡德）過去曾是節目《大學生了沒》的固定班底，不過很快就退出，沒想到這當中竟藏有內幕！



Sabrina近日登上《小姐不熙娣》就提到這段往事，稱當初是因為發現某個女班底 「太雙面」，才嚇到不敢參加錄影，她更透露對方「現在非常紅」，名字讓小S聽完也驚呼「好精彩喔！」

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Sabrina在《小姐不熙娣》提及當初離開《大學生了沒》的原因，其實就是因為某個女藝人的行為讓她嚇壞，她透露對方比自己早進節目，已經有一定的地位，「她就很常會在外面休息的區域，跟大家聊天，然後罵別人，罵其他還沒來的班底」，有次Sabrina還親眼目睹，被罵的某班底抵達現場後，她立刻變臉，和對方變成「超好朋友」，但對方一離開，那個女藝人又繼續狂罵他。

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Sabrina說，自己發現雙面人班底的事情後，就主動跟製作人說要退出，「那樣的環境對我來說，真的太複雜了，我真的嚇到」，此時同為《大學生》班底的助理主持派翠克也似乎心知肚明，表示男生基本上不怎麼淌渾水，但女生在節目裡就會比較辛苦。

對此，小S追問，「所以妳說那個女生現在發展得還不錯？」Sabrina也坦言「她非常紅」，並在小S耳邊講名字，怎料小S聽完竟露出大吃一驚的表情，甚至忍不住拍手直呼，「好精彩喔！」片段曝光後，也引起網友熱烈討論，「很明顯」、「腦子裡很紅很紅的應該只有她了」，但也有人說，「說不定只是節目效果而已，隨便看看就好啦」。

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