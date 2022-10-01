劉德華曾赴台獨約S媽吃火鍋「親自幫她涮肉」小S冇份苦呻：我輸了

劉德華出道超過40年，不僅歌影視三棲，經典作品無數，日前才剛迎接61歲的他仍魅力不減，是許多人心目中的男神，就連S媽（黃春梅）也是他的超級粉絲，近日她就透露，曾和劉德華一起吃火鍋，還讓對方親自幫她涮肉，讓小S聽完大為震驚，忍不住說：「我輸了！」



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小S和媽媽近日在Podcast《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》中細數瘋狂追星過往，S媽就爆料某次劉德華赴台剛好和大S一起工作，大S藉機向對方表示：「我媽媽好喜歡你！」沒想到當天收工，劉德華竟直接邀請S媽一起到火鍋店吃晚餐。

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S媽接著說，身為現場唯一受邀的圈外人，席間劉德華還不斷替自己涮肉、燙青菜，讓她感覺：「真的只有我一個是主角！」滿足了她的少女夢，事後回想起來，S媽也覺得「超狂」，而小S似乎也不知道這段過往，忍不住驚呼：「劉德華幫妳涮肉？」她佩服自家媽媽才是最強粉絲：「我輸了！」

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