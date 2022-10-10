鄧紫棋被大陸節目拖糧6年　涉及金額達千萬「一個仙都冇」變義工

近來才剛推出新專輯《啓示錄》的G.E.M鄧紫棋，2016年曾在節目《蓋世英雄》獻唱3首歌曲，未料9日突然傳出連同當時另一齣真人騷的酬勞，合計約有1630萬人民幣（約1795萬港幣）至今都未領到。



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據陸媒「新浪娛樂」報導，天眼查App顯示，發現燦星公司2016年曾以檔期緊張為由，要求鄧紫棋提前錄影，在實際參與1期真人騷與3期節目後，卻遲遲沒有補簽書面合約及支付酬勞。為此當時鄧紫棋所屬的經紀公司蜂鳥音樂認為，本身已履行合約主要義務，燦星公司也有接受，等於合約已成立，遂要求對方必須支付人民幣1630萬元（約1795萬港幣），否則形同違約。

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後來蜂鳥娛樂與鄧紫棋曾到法院提告，卻被北京朝陽法院駁回訴求，但也認定他們和燦星公司間的糾紛是演出合約的違約糾紛。如今上海長寧區法院審理認為，本案原告為香港公司、第三人是香港居民的涉港案件，因訴訟標的額超過人民幣1000萬元，故長寧區法院對案件無管轄權，最終裁定案件將移送上海市第一中級人民法院處理，看來還有一段時間才能有判決結果。

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