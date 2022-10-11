美麗戰場｜豆瓣僅得5.1分「淪史上最差TVB劇」內地網民睇完一肚氣

《美麗戰場》作為TVB年度重頭劇，不僅請來了導演葉念琛操刀，而且劇本方面也被稱為是「港版Penthouse」狗血程度超乎想像，令《美麗戰場》在首播一周後，就在坊間引起了不少迴響。



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然而《美麗戰場》播出後外界的反應卻不如預期熱烈，有網友認為《美麗戰場》的劇情狗血又老土之餘，女主角陳瀅的演技更是一大敗筆。有觀眾看過首周播出的劇情後，都認為陳瀅截至目前為止都表現平平，在前幾集不管是開心大笑、哭泣難過還是生氣憤怒的表情似乎都差不多，有網友甚至把陳瀅在這幾集裡的「瞪眼演技」給截圖出來，無一例外都是瞪大雙眼的浮誇演技，讓人相當出戲，難怪有網友稱：「看了陳瀅的演技後，晚上睡覺都會發惡夢！」

【圖輯】點圖放大看陳瀅於《美麗戰場》曬「瞪眼演技」👇👇👇

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陳瀅的首周表現不佳，不少網友看了劇後都認為演技平平的她，難以撐起整部劇集，相反和她有多場對手戲的蔣家旻表現亮眼，把「反骨琪」這個反派角色發揮得淋漓盡致，超搶鏡的同時也在演技上壓過了作為女主角的陳瀅。

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日前《美麗戰場》在豆瓣評分也正式出爐，僅得5.1分，口碑大大不如預期。今年在眾多TVB劇集當中，《美麗戰場》是目前為止豆瓣評分最低分的TVB劇集，可想而知大家對於這部劇究竟有多失望了。

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隨著接下來的劇情，陳瀅將會逐漸黑化，參加選美正式進入娛樂圈這個美麗戰場。雖然至今為止陳瀅的表現還是蠻讓人失望的，但說不定後面的劇情有可能會反轉大家對她的演技認知呢？

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