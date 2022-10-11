美麗戰場劇透｜唐詩詠神秘登場　陳瀅俾丁子朗呃去著三點式

TVB台慶劇《美麗戰場》第七集劇透



《美麗戰場》上集講到，家寶（陳瀅飾）返家，驚見鍾勝（杜燕歌飾）出事。及後，惠芳（楊卓娜飾）、家琪（蔣家旻飾）嚷着要離開，家寶質問惠芳、家琪，鍾勝之事可與二人及創發有關……家寶得悉家明（張馳豪飾）放棄赴加拿大升學的機會，家明告知她原因，兩人開展情侶關係。2006年，靜兒（劉佩玥飾）開始雜誌狗仔隊的工作，首天開工便弄傷腳，並到小美（陳曉華飾）父親的跌打館診治，從而知道裕進（丁子朗飾）的惡行。靜兒往勸小美三思，卻落得反目下場。鍾勝曾替惠芳任擔保人四處借貸投資，惠芳下落不明，債主們要家寶代父還債……

又有狗血劇情。（《美麗戰場》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《美麗戰場》最新一集講到，靜兒偷拍富豪徐富貴不成功，向上司反建議從他的女伴入手，終憑機智拍得猛片，還藉機向老前輩「示威」。小美致電家寶告知好消息，原來她與裕進私自替家寶報名參選校花，家寶隨二人到雜誌社拍攝宣傳照，卻聽到裕進的惡行。家寶逃跑時意外地登上了一言的褓姆車，一言再次游說家寶當藝人，又再被拒。家寶向靜兒訴苦，家明聽進耳裡，怪責家寶變得貪慕虛榮，令家寶不快。及後，家寶收到老人院來電，稱有人到來追債。

劉佩玥去偷拍俾人捉住。（《美麗戰場》截圖）

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集編、導、監於一身的葉念琛在接受《香港01》訪問時表示：「最新一集會講吓劉佩玥做狗仔隊嘅日常，鋪佢同徐富貴條線，最大驚喜唐詩詠會出場，有兩集會講佢同阿寶。陳瀅會選校花，又係丁子朗嘅陰謀，同埋陳山聰會再出場。頭幾集節奏可能會慢啲，嚟緊開始集集都好多嘢發生。」