美麗戰場｜丁子朗演賤男有睇頭　現實拍過3次拖自問唔係稱職男友

《美麗戰場》25歲丁子朗在劇中飾演名有心計嘅渣男,搞到劉佩玥陳曉華兩姊妹反目成仇。但現實中丁子朗其實喺一個只拍過3次拖嘅乖乖仔!仲自認自己不是稱職男友,試過被女友詐型無落足心機經營戀情。



現年25歲的丁子朗,於2016年回港參加港男並成功奪得亞軍順利加入TVB。因外貌有型又年輕被無綫喻為「最強小鮮肉」,曾與同劇女演員戴祖儀因合作劇集《青春不要臉》而傳出緋聞,被傳媒影到二人車車廂幽會,期後遭到丁子朗極力否認,稱與女方只是好朋友關係,並無發展空間,令緋聞告一段落。

不過丁子朗入行後緋聞除了戴祖儀外,最為人熟悉的莫過於大馬女神林宣妤的緋聞。二人同是選美出身,又是從外地回流到香港工作,無論樣貌同背景都襯到絕。之前丁子朗曾在IG用心心符號疑似與女方傳情,事關他在IG post出一張相,寫著「Till we fly again .」再加上一個心型符號,更tag上林宣妤的IG,似乎是表達愛意。事後丁子朗就解釋「Till we fly again .」是國泰的campaign,想藉著這句說話向女方表達謝意,再強調二人是好朋友關係,並沒有其他意思。

丁子朗曾在電台節目《星光背後》受訪時透露戀愛史,表示自己只拍過3次拖,其中兩段是圈外人,另外一段則是圈內人,對於女友身份被指是林宣妤,他仍只例牌回答是朋友關係。另外,他亦分享與圈外人女友的感情問題,因對方不體諒工作需要而產生磨擦繼而分開:「試過戲中同一個女仔拖手,佢都會呷醋。」又因工作時間不穩定,難與對方見面,最後決定忍痛分開。不過,他直言自己唔係稱職男友:「我覺得自己當然唔係一個稱職男友啦,衰在真係時間上同埋心機上!」自認自己是位工作狂,事業比愛情重要,曾自爆:「我係比較事業為重,追夢為主。例如情人節,約了對方食飯,但如果有通告,我會取消約會以工作先行,第二日才跟對方補償。」