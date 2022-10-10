美麗戰場｜丁子朗演賤男有睇頭　現實拍過3次拖自問唔係稱職男友

《美麗戰場》25歲丁子朗在劇中飾演名有心計嘅渣男，搞到劉佩玥陳曉華兩姊妹反目成仇。但現實中丁子朗其實喺一個只拍過3次拖嘅乖乖仔！仲自認自己不是稱職男友，試過被女友詐型無落足心機經營戀情。



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現年25歲的丁子朗，於2016年回港參加港男並成功奪得亞軍順利加入TVB。因外貌有型又年輕被無綫喻為「最強小鮮肉」，曾與同劇女演員戴祖儀因合作劇集《青春不要臉》而傳出緋聞，被傳媒影到二人車車廂幽會，期後遭到丁子朗極力否認，稱與女方只是好朋友關係，並無發展空間，令緋聞告一段落。

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不過丁子朗入行後緋聞除了戴祖儀外，最為人熟悉的莫過於大馬女神林宣妤的緋聞。二人同是選美出身，又是從外地回流到香港工作，無論樣貌同背景都襯到絕。之前丁子朗曾在IG用心心符號疑似與女方傳情，事關他在IG post出一張相，寫著「Till we fly again .」再加上一個心型符號，更tag上林宣妤的IG，似乎是表達愛意。事後丁子朗就解釋「Till we fly again .」是國泰的campaign，想藉著這句說話向女方表達謝意，再強調二人是好朋友關係，並沒有其他意思。

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丁子朗曾在電台節目《星光背後》受訪時透露戀愛史，表示自己只拍過3次拖，其中兩段是圈外人，另外一段則是圈內人，對於女友身份被指是林宣妤，他仍只例牌回答是朋友關係。另外，他亦分享與圈外人女友的感情問題，因對方不體諒工作需要而產生磨擦繼而分開：「試過戲中同一個女仔拖手，佢都會呷醋。」又因工作時間不穩定，難與對方見面，最後決定忍痛分開。不過，他直言自己唔係稱職男友：「我覺得自己當然唔係一個稱職男友啦，衰在真係時間上同埋心機上！」自認自己是位工作狂，事業比愛情重要，曾自爆：「我係比較事業為重，追夢為主。例如情人節，約了對方食飯，但如果有通告，我會取消約會以工作先行，第二日才跟對方補償。」