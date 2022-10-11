小S節目「雙面人女星」網民認定是她！31歲藝人罕動怒發長文洩憤

小S新節目《小姐不熙娣》的班底Sabrina（吳怡德），之前曾在節目上談到過去參加《大學生了沒》，曾目睹有一位現在很紅的女星雙面人的行為，當時讓她嚇到就不再參加節目錄影，而有不少網友認定是31歲女星Lulu（黃路梓茵），對此Lulu直接發文回應澄清。



【圖輯】被網民認定為《小姐不熙娣》班底Sabrina暗指的「雙面人女星」！點圖放大看Lulu在社交平台澄清的完整內容👇👇👇

+ 8

Lulu在社交平台發文提到對於大家看了節目後，猜測那位雙面人女星是她，就解釋2013年時她已離開《大學生了沒》，之前也從未遇過Sabrina，她覺得「要製造節目效果可以理解，但若要營造這種聳動的故事來博眼球，就要有把它全部講完的勇氣，不然話說一半如鯁在喉，也使人無端捲入紛爭，在三人成虎的年代裡這讓人感到非常莫名且不舒服。」

【相關圖輯】小S節目驚揭某女星竟是雙面人 網民認為線索勁明顯：應該只有她（點圖放大看小S得知某女星身份後的反應👇👇👇）

+ 4

接著Lulu更表示「而就算今天我也跟著拉起板凳吃瓜，到時候真相大白我不知道對誰有好處，想必又是群起的網路霸凌，所以到頭來是誰得利呢？我想這是值得大家思辨的問題。」。最後Lulu也呼籲「謠言止於智者、公道自在人心，願閱聽大眾心中都有一顆明辨是非的心」。

【同場加映】圈中六位被批雙面人明星 港姐腳踏七船誇過鍾嘉欣被指見低就踩（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

延伸閱讀：

300通電話預約不到「營業中」！觀眾爆氣怒譙詐騙

Rain遭傳婚外情！對象「神似金泰希」高球選手照片曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】