側田12年前fans meeting舊片段流出　喊晒求原諒想去北京成家立室

側田最近宣布再開《側田第一秒音樂會Part 2》，不過卻被網民翻出側田在12年前離港前的「北京三線歌手」論，稱「在北京當個三線歌手，肯定比我現在賺的多十倍。我不明白為甚麼有人覺得香港市場重要。」

側田被網民以當年「北京三線歌手」論狂鬧 其實離開香港唔只為錢

+ 6

但最近有舊片段流出，是當年側田離港前的fans meeting，他在台上剖白自己這些言論，其實背後有很大的原因，更說到即場流淚。當時側田說：「嗰陣時要去讀大學，知道要離開媽咪，嗰陣時專登同佢鬧交，可能想離開嗰陣冇咁傷心。我知我呢排做嗰啲訪問，我知我講好多唔係好meaning嘅嘢，始終我都好唔捨得你哋。今日應該係好開心，但我唔知點解又好開心又好唔開心，我想大家知道我係愛你哋，我見到同事、fans、鍚我嘅人，頭先未開始已經喺度喊，我講嘅嘢係我想去到北京嗰陣冇咁傷心，希望你哋原諒我。」

側田講到喊晒口。（片段截圖）

其後側田再說：「首先我想講我好感謝我公司，呢五年分享我嘅喜怒哀樂，我已經當佢哋係我屋企人。希望大家祝福我，我去到北京，事業係緊要，但我心靈上開心啲，我想上去成家立室，我會每年都返嚟同大家gathering。」