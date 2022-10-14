小S節目「雙面人事件」風波不斷　Lulu澄清後爆料人發長文反擊

有「台大泰拳女神」之稱的網紅Sabrina（吳怡德）日前在小S（徐熙娣）主持的談話節目《小姐不熙娣》中透露，當初是因目睹某位同樣參加《大學生了沒》的固定班底女星太雙面，而嚇得她決定請辭，然而Sabrina此話卻讓大批網友聯想到以《大學生了沒》走紅的藝人Lulu（黃路梓茵），也讓後者稍早前發文回應澄清。不過「雙面女星事件」並未告一段落，因Sabrina稍早前又發文直言：「事情往往都是一體兩面」，再度掀起熱議。



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Sabrina在日前發文直言：「人生本來就會面臨到很多的起伏跌宕，這些都需要獨自面對」，而Sabrina也認為，世界上許多事情往往都是一體兩面，但「看一件事只看表面」也是人之常情，也不忘呼籲大眾無需太過琢磨猜疑，「提醒自己，每件事可能都有它的意義存在，無論是好是壞，有意識的感受事件帶給自身的情緒和反應，再內化成為成長的動力，這是我的課題。」

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雖然Sabrina的文章隻字未提她在節目上所延燒起的「雙面女星事件」，但就有網友針對Sabrina「無需太過琢磨猜疑」一句話留言，認為Sabrina一開始就不需說出讓人想猜疑的話題，讓觀眾更疑惑而擅加揣測，「那集我也有看到，我直接覺得某藝人大概會被影射，因為目前超紅的就是他。」

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對此，Sabrina也回應該名網友，坦言自己會在節目中提及此事，重點只是想分享當時還很年輕、不懂得如何處理這樣的人際關係，「況且我沒說謊，只是把我人生的經歷說出來，告訴大家這是一個過程，當我成長了，我還是回到演藝圈裡，是誰都不重要，重要的是我因為這些事情有所成長。」

另外，Sabrina也在IG限時動態上致歉：「抱歉造成之前上過節目的同仁困擾，節目內容中講述的，是本人部分的個人真實工作經驗，並沒有想要引起大家的不愉快」。事件延燒至此，Sabrina深感抱歉之虞，也呼籲網友切勿捕風捉影，並保證未來不會再回應此事。

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