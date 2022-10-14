艾成36歲妻喪偶後需服食精神科藥物　揭亡夫生前最後短訊搞喊網民

大馬藝人艾成今年8月墮樓喪命，離世55天後，36歲的妻子王瞳於10號出席「超乎想像，艾成了」紀念EP預購發表會，與教會好友分享艾成生前作品。



【圖輯】王瞳：「現在我還是不能聽他的聲音⋯」喪偶後55天後為亡夫遺作露面，揭生前最後短訊搞喊網民（點圖放大了解👇👇👇）

+ 7

送別艾成後，王瞳哭斷腸，「55天來，心情有振作起來，但思念沒停止」，無法承受的錐心之痛，讓她日日需服用精神科開的藥才能勉強入睡，但如今待辦事很多，她希望漸漸將藥減量到完全戒斷。

穿上與艾成、愛犬的「一家三口」Q版婚紗照T恤，戴上艾成送的生日禮物項鍊，王瞳渾身上下都留著亡夫的點點滴滴，「黑色是今天的心情，靴子也是我和他一起看到的，含運費777元（台幣），真的很巧，這就是他給我的思念」，無處不感受丈夫對她的愛，王瞳雖已搬離蘆洲租屋處，但仍無法碰觸艾成留下的東西，衣服還在洗衣籃裡、牙刷也擺在原處，到現在也沒勇氣掛上婚紗照，想著艾成，內心猶如掉進巨大的黑洞，難受、窒息。

【相關圖輯】太太王瞳一睇結婚相爆喊：「我就當作今天也是在跟你辦婚禮…」點圖放大看更多艾成追思會現場照👇👇👇

+ 11

無論艾成走了多久、多遠，王瞳淚崩：「現在我還是不能聽他的聲音⋯不能看他的影片，連坐車、開車經過我們去過的地方⋯我的心都會淌血⋯我只能癡癡望著他最後8/17 早上5:43傳給我的訊息，我愛妳老婆。我真的一直以為來日方長，誰知道人生無常」，提到艾成走後，從未在夢裡相見，王瞳想起過去出遊過程，但又覺得不是夢，「應該是我太想他，也可能吃身心科的藥沒夢到，但我現在有從1顆減量到半顆，希望從此把藥停掉」。

【圖輯】點圖放大看更多艾成36歲太太王瞳IG靚相👇👇👇

+ 7

這段期間，因艾成離世，王瞳遭網民攻擊，她喊話：「網友們聽好，我是用盡全力愛艾成，守護著他，我巴不得全世界聽到蔡艾成唱歌多好聽」，她當初放棄戲劇4年，陪著艾成組樂團完成夢想，如今樂團少了主唱，經紀公司將尋找新的主音，王瞳依然會站在鍵盤手位置，唱著艾成創作的歌。

王瞳出席福音餐會暨艾成紀念EP預購會（聯合報授權使用／記者吳致碩攝）

延伸閱讀：

300通電話預約不到「營業中」！觀眾爆氣怒譙詐騙

野人火鍋又出包「和牛變邊角料」 Kid宣布重大決定

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】