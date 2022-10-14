釋小龍傳秘娶索妻兼有個女　網民一看身材秒懂：難怪還俗了

電影《笑林小子2：新烏龍院》一上映後席捲海內外，當時還是童星的郝劭文和釋小龍人氣也跟著飆漲，先前釋小龍才被爆出秘婚生女，雖然本人未出面證實，但還是讓不少人大為震驚。近日又有大陸狗仔隊拍到他與愛妻外出，女方的火辣身材也再度曝光。



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綜合陸媒報導，釋小龍日前被捕捉到一家三口外出的畫面，夫妻倆很有默契地都是身穿簡約白衣，而釋小龍儘管戴著黑色口罩，無法看出全臉，但依舊能感受到整個人狀態似乎不錯，而身旁的老婆則穿著緊身上衣與長裙，再搭配黑白條紋小外套，高挑纖瘦身形，配上凹凸有致的身材，完全看不出已經當媽。

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由於釋小龍以前曾皈依少林寺，對此，網友也不禁笑稱「難怪還俗了」，「有這樣的老婆，佛見了也還俗」。而對於已經結婚生子的消息，不少人至今仍難以置信，「沒想到兒時童年男神已經結婚生子了」、「我斷網了，他居然結婚還有孩子」。

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據悉，釋小龍本名陳小龍，2歲時就皈依少林寺，成為第二十九代接法傳人釋永信弟子，並被賜法名釋小龍。後來他轉戰演藝圈火速竄紅，與郝劭文和吳孟達主演多部經典電影。不過，相當可惜的是，釋小龍長大後名氣銳減，戲約也大幅減少，大約1年或2年才會有一部新作品。

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