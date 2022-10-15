林襄被野生捕獲「煲煙」毀女神形象火速道歉 網民：真的不需要
撰文：聯合新聞網
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台灣「啦啦隊女神」林襄近來話題不斷，網上討論度更是居高不下，近來她被拍到在路邊抽電子煙導致女神形象盡毀。對此，經紀人回應《自由時報》，表示這是不好的行為，是不良示範，對大家很抱歉，她會努力戒煙。
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消息一出，網紅陳沂忍不住在Facebook發表評論，傻眼直呼：「都什麼年代了，抽煙又不犯法，竟然還需要出來跟社會大眾道歉」，最後更忍不住反問：「抽煙真的沒什麼，有需要這麼崩潰嗎？」底下引來許多網友留言支持：「抽煙又沒有違法，真的不需要道歉」、「又不是啥重大犯罪紀錄」、「也太小題大作了吧，抽煙還要道歉」。
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不過，有網友點出這件事的關鍵：「抽煙確實沒什麼啊，不過就人設崩壞啊」、「單純人設崩壞」、「這就是人設的問題啊，蕭淑慎、薔薔抽煙，誰會在意，乖寶寶不行」。
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林襄近來被直擊在街頭抽電子煙，吞雲吐霧的姿勢看來相當熟練，與她在螢幕前的甜美形象十分違和，她先前才被爆出曾穿黑色薄紗直播，經紀人當時表示她家境不好，所以做過很多工作，這次被拍到抽煙，對此經紀人回應台媒《自由時報》，表示這是不好的行為，是不良示範，對大家很抱歉，她會努力戒煙。
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