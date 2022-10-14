47歲林志玲徇眾要求再嘟嘴影相　事後喊冤「我這樣又要被投訴了」

47歲林志玲早前在台灣出席公開活動，嘟嘴拍照，卻被有心的網友拿來放大以「志玲姐姐不要再這樣了好嗎」為標題發文，近日她出席代言記者會，主持人黃子佼扣緊時事，引導林志玲擺出可愛嘟嘴姿勢，事後她得知此事展現高EQ拿自己開玩笑：「我這樣又要被投訴了。」



【圖輯】詢眾要求再嘟嘴影相！林志玲出席活動有求必應「再嘟嘴」 點圖放大看當日活動照及更多林志玲靚相👇👇👇

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林志玲9號出席新書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》記者會，美麗身影依舊，讓在場的人瘋狂按快門，她也滿足大家擺出不同美麗、可愛的姿勢，其中一張俏皮嘟嘴照卻被網友放大，發文先是讚她很美、兼具IQ與EQ、人美心善，但希望47歲的林志玲可以「展現更符合年齡的姿態」，要她不要再嘟嘴，此篇也引來網友熱議。

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而當天林志玲出席活動，拍照時也在引導下擺了許多嘟嘴姿勢，後來才得知許多人在討論此事，她嬌喊：「那你還叫我嘟嘴！我以為是什麼流行！」黃子佼也在一旁跟著嘟嘴拍照，喊話：「（嘟嘴拍照）有什麼不行！」用巧妙的方式化解網友的質疑。

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