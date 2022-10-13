47歲林志玲哽咽談求子辛酸罕見爆喊「努力10幾次」一度陷產後抑鬱

47歲「台灣第一名模」林志玲睽違2年復工，昨（12）日出席田原香代言記者會，她與日本天團「EXILE」成員AKIRA今年除夕生下兒子，榮升新手媽媽，回憶求子過程不惜打針吃藥，現場一時感觸眼眶泛淚，哽咽透露自己從來沒有放棄：「我覺得我經過非常多的努力（指懷孕），超過10幾次努力。」



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林志玲透露兒子的暱稱叫「小寶貝」，目前快要週歲，「非常會爬、爬得很快」，至於兒子的長相，她一臉幸福地說：「出生的時候像爸爸，現在有一點快要開始像我；眼睛的部分滿像我，髮量像爸爸，皮膚也像我比較白，鼻子像爸爸。」

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林志玲分享當媽媽的最大挑戰，就是長期睡眠不足，因為除了要照顧小孩，還要打理家務，生活作息全被打亂，想要將身體調養回來，但卻有點力不從心。提到自己懷孕時已是高齡產婦，似乎想到當初備孕的辛苦經過，林志玲開始紅了眼框，語帶哽咽表示，自己努力了很久，但從來未曾放棄生小孩，也希望以自身為例，給面臨同樣狀況的女性一些信念。

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至於是否再生第2胎？她直言：「我覺得我沒有辦法辦到，身體會告訴妳，我應該已經盡了所有該有的努力。」林志玲還提到曾有產後抑鬱，不但身體沒復原，心情也很低落，好在AKIRA一直在身旁耐心陪伴，她感性地說：「老公非常重要，我們會在每一天睡前牽手禱告，我也會告訴他今天碰到什麼狀況，生活就會一起成長、改變、進步。」

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如今小孩快滿1歲，前2個月已經會叫媽媽了，林志玲甜蜜表示，自己曾在很疲累的時候，聽到了兒子叫了她一聲「媽」，當下心裡覺得再怎麼累，一切都值得了。

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