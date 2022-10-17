美麗戰場5-10劇評｜回憶太耐引致劇情沉悶　演員夠多有新鮮感

【美麗戰場】TVB台慶劇《美麗戰場》不知不覺來到第十集，無論演員演技或是劇情進展都仍然有它的吸睛之處，每集播出後話題度十足。不過，自播出以來回憶部分佔了一大段，不禁令人覺得拖劇情，觀眾睇到失耐性啊！



回憶部份太耐引致劇情沉悶

《美麗戰場》一開始方力申在遊艇失蹤，之後被懷疑與陳瀅有關。導演成功塑造一個較有懸疑感的開端，觀眾睇到好刺激，以為會有多啲相關劇情。怎料，劇集總共有有20集，頭10集都在交代陳瀅的黑化過程及年輕時段，而這段回憶副線鋪排得太過長盡，但其實觀眾最想觀看的是現實主線，緊貼黑化後家寶的情況及鬥爭，如果導演將現實與回憶間中來回穿插，這樣就不會太拖劇情引致觀眾覺得沉悶。

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演員演技有新突破

《美麗戰場》雖然由女主角陳瀅擔正大旗，但焦點就落在其他女配角身上，事關他們的演技自然，尤其蔣家旻從美國回來選香港小姐，她那副惡毒的嘴臉由始至終未曾變過，觀眾依舊睇到㷫烚烚。另外，劉佩玥和陳曉華因一個男人姊妹情破裂，她們在大排檔撕破臉的那場戲也相當精彩，她們你一句的一句，誰也不讓誰的態度令人又氣憤又惋惜，陳曉華起身離去時眼淚仍在眼框打轉，看等出她的倔強但又不捨得的感情。而陳瀅一開始都被批評講對白唔自然，無論驚訝或開心都只會擘大對眼，但陳瀅逐漸黑化後，眼神越嚟越勢利，相信會再有新突破帶給觀眾。

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不停有新演員加入 帶比觀眾新鮮感

《美麗戰場》劇情除咗成班女仔喺到勾心鬥角外，也加入許多唔同嘅故事，若果撇除陳瀅、蔣家旻這些固定演員，劇集也灌入很多新血，最令人深刻必定是唐詩詠的加入，她將大婆的英姿演得淋漓盡致，另外，導演更安排較少幕前演出的麥秋成擔演多次出軌的人夫。另一場較刺激的場口，女星阮兒只穿內衣與同劇的崔錦棠有肉搏場面，豐滿的上圍真喺睇到人流晒鼻血。之後得罪富豪（阿Bob飾）被「淋屎」一幕也相當重口味。差不多每兩集就會就新面孔加入，觀眾看到會覺得有新鮮感，從而吸引觀眾追看下去。

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