林襄化身性感舞孃跳「艷舞」短短18秒衝擊眼球　網民：流量密碼

台灣「啦啦隊女神」林襄人氣高，不過近來話題也不斷，而日前一段她在後台失控抖胸、露屁股的畫面流出，又讓網友暴動了。



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「啦啦隊樂天女孩」舞蹈總監陸筱晴，日前在Youtube頻道分享啦啦隊隊員綵排，還有後台一些花絮影片，只見當天因為有與職籃「夢想家啦啦隊」有場跨界PK活動，所以「啦啦隊樂天女孩」還換一套具有舞孃風格的服裝，在後台時林襄的豪乳在服裝的襯托下徹底展現，還搞笑抖胸。

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被問到「啦啦隊露胸、露屁股你都可以嗎？」，林襄回答都可以，接著還把裙子掀起來，屁股翹起來，但畫面被打上馬賽克。結果這短短18秒抖胸又露屁股的畫面被網友大讚是「流量密碼」。

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