「大S懷孕3個月」假新聞抖音瘋傳　1個線索揭始作俑者疑是汪小菲?

台灣女星大S（徐熙媛）2021年11月與大陸富商汪小菲離婚，今（2022）年3月宣布二嫁南韓天團酷龍成員具俊曄。怎料，有眼利網友驚見，一個疑似汪小菲旗下的工作帳號「蘭姐好物甄選」，近來驚爆大S已懷孕3個月，引網友熱議。



該抖音用戶帳號名為「蘭姐好物甄選」，自我介紹顯示與汪小菲及張蘭有密切關係，且所有貼文都在宣傳汪小菲麻六記產品，而昨（16）日公開的最新影片中，封面標體聳動寫下「大S被爆懷孕已經3個月，為具俊曄再度破底線」，並置入大S和具俊曄親密寫真畫面，後半段則搭配汪小菲吃酸辣粉的片段，文內更搭配「汪小菲：我都心疼我自己，我就是一個賣酸辣粉的」、「網友：心疼汪小菲」等語。

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實際查看該頻道，封面常使用大S與具俊曄的畫面。對此，網友氣炸直言該帳號為了宣傳汪小菲品牌消費大S，紛紛留言表示，「這也算消費大S了吧」、「丟死人了，離婚還蹭前妻熱度」、「太丟人了」、「但凡麻六記的帳號都有大S的新聞！本來不喜歡大S，但現在不討厭了」、「他還給底下掛鏈接了」，更有網友踢爆這帳號是汪小菲公司所屬。

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事實上，大S媽媽7月時曾否認大S懷第三胎的謠言，直言，「怎麼可能，她都幾歲了，她現在的身體懷孕是無法負荷的」。如今又被爆出懷孕，讓網友超傻眼。對此，汪小菲尚未對外說明。

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