重溫台娛圈最激烈爭仔傳聞　大S、安以軒曾為汪小菲從閨蜜變情敵

台灣女星安以軒的丈夫、身價百億台幣的德晉集團主席陳榮煉早前傳出正式被檢方起訴，由於涉嫌非法經營賭博、洗黑錢金額龐大，最高恐面臨20年徒刑。



消息一出，安以軒再次被推上風口浪尖，昔日與大S為汪小菲從閨蜜變情敵的往事也再度被翻出！

【圖輯】安以軒曾為汪小菲與大S反面！曾於鏡頭前展開罵戰：從紅娘到遺棄到伴娘，我也不知道我的身分是什麼…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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安以軒、大S為汪小菲反面！

大S與安以軒曾經是多年好閨密，不過，這段閨蜜情卻在2010年安以軒的北京生日趴過後變了調，巧的是，這場派對也是大S與汪小菲當年的定情派對！

大S與汪小菲在安以軒的生日派對上一見鐘情後，僅交往短短20天、見面4次即閃婚，當時是演藝圈的一大喜事，對安以軒而言，卻是晴天霹靂，因為，在與大S相識時，汪小菲與安以軒關係曖昧許久，汪小菲更被形容為安以軒的心頭肉！

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從閨蜜變情敵！大S宣布閃婚汪小菲，安以軒曾正面宣戰

大S與汪小菲宣布閃婚，安以軒與大S也徹底撕破臉，雖然大S與安以軒始終沒有出面澄清或否認不合傳言，但是，當媒體追問安以軒是否會擔任大S的伴娘時，安以軒卻在無數鏡頭前開戰：「從紅娘到遺棄到伴娘，我也不知道我的身分是什麼？我自己也很迷茫！但是，我真的沒有收到邀請當她的伴娘，我也不知道最後她到底會讓我站在紅娘，還是伴娘，還是情敵，還是哪一個位置上？這可能得好好問一下S她們。」這更加確定在安以軒的生日派對後，與大S的閨蜜情已然不在。

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陳榮煉恐遭關20年！安以軒結婚5年備受寵愛

在生日派對上遭閨密與心愛男人背叛的安以軒，一直到與CEO陳榮煉相識，才對愛情重燃希望，並與大S的關係逐漸恢復友好。安以軒與陳榮煉在2017年結婚，陳榮煉相當寵愛安以軒，不僅在結婚時送上10卡鑽戒，更說出誓言：「我要保護妳一輩子，疼妳一輩子，寵妳一輩子，我要妳做一個快樂幸福的陳太太。」

安以軒與陳榮煉婚後育有一雙兒女，安以軒漸漸淡出螢光幕、以家庭為重，一家四口時常曬恩愛，如今，陳榮煉因涉嫌非法經營線上博弈、洗黑錢等罪名，在今（2022）年初、農曆春節前遭到澳門警方逮捕，並於羈押半年後，於近日傳出正式被起訴，安以軒也被爆日日以淚洗面，著急著想透過人脈救老公，雖然安以軒在陳榮煉被捕後至今未曾出聲，但仍祝福安以軒一切都好。

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