李安兒子暴風成長32歲變帥哥　93年做童星入行　談姊弟戀修成正果

【李安／李淳／星二代】台灣演員李淳是金馬導演李安的次子，在1993年以童星身份參與父親執導電影《囍宴》後踏入演藝圈，還曾以電影《目擊者》入圍第54屆金馬獎「最佳男配角獎」，前途無可限量，也因該片認識了交往多年的彩妝藝術家女友。不料，現年32歲的李淳9月7號竟傳來早已低調娶大6歲的彩妝師女友一事，而他也出面證實這份好消息，意外掀起熱議。



根據《鏡週刊》報導，早已展開同居生活的李淳和彩妝師女友，目前居住在台北市中山區，沒想到日前竟被拍到二人無名指上有了鑽戒，結婚傳聞甚囂塵上。對此，李淳受訪時也坦承：「我和千惠已於今年1月結婚了，也得到了雙方家長的祝福，謝謝大家關心！」雖然回應頗簡短，但也透露了父親李安同樣為小倆口送上祝福，很是認同同樣涉及演藝圈幕後工作的彩妝師兒媳婦。

【圖輯】點圖放大看更多李安32歲兒子李淳近照👇👇👇

+ 8

事實上，李淳去（2021）年就被瘋傳「好事近了」，但遲遲未完婚的說法有二，一是因虔誠的宗教信仰關係，結婚日子、細項安排等需更謹慎；另一則是李淳當時忙於拍戲、收入相對不穩定，因此想「先立業再成家」。李淳過去受訪時，就曾分享感情觀：「感情是種責任，對一個人的承諾，既然遇到了，就會盡力去做」，如今終於傳出修成正果的好消息，也掀起網友紛紛湧入他的社群平台下留言祝福。

【同場加映】7大「最美星二代」性感戰力排名 苗僑偉大女苗彤只係No.5（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

延伸閱讀：

蔡允潔挺孕肚「揭寶寶性別」！自爆「懷胎4月胖12kg」 賴薇如一番話嚇壞全場：有了？

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】