小S談10歲細女秒淚崩！湊3女兒卻排擠許老三　性格刁蠻背後有洋蔥

台灣藝人小S（徐熙娣）時常在社交平台上分享家中3位寶貝女兒的生活動態，也常常貼出與女兒們在家中有趣的互動，其中就屬小女兒「許老三」最讓人討喜，每每出場都吸引大量粉絲按讚留言。但事實上，小S曾經在Podcast節目上談論到，是否有公平對三個女兒，她卻突然崩潰說道，其實對老三很愧疚，沒有給予前兩位相當的母愛，讓她感到「對老三很過意不去」。



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小S與S媽經營的Podcast節目《老娘的老娘》，日前就聊到在三位女兒當中，是否會對她們有所偏心，而S媽也不諱言地認為小S確實有排擠小孩；對此一旁的小S也才坦言，生老大的時，因為是第一次當媽媽，所以很愛大女兒，尤其眼皮又是她最愛的單眼皮，但是到了老二，她開始感覺自己已經開始有點偏差，生到第三胎時，母愛已經被消磨掉，難免有時會感到疲倦，這讓她感到十分愧疚「對老三很過意不去」。

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小S提到，由於許老三和姊姊們不太一樣，個性比較刁蠻強勢，也比較不會和她撒嬌，但小S認為，這是為了想要得到她的關注：「她會有這種情緒，就是想要我很愛她。」最後小S也提醒其他媽媽們，只要多花時間陪孩子、聽他們說話，相信孩子都能感受到，而且「只要小孩超過一個，一定會遇到偏心這個問題，但媽媽們不要把錯攬在自己身上，越多人一起顧孩子，愛就越多」。

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