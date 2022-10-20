郭雪芙繼《華燈》再做酒家女　毀清純形象搏到盡：總不能一直甜美

郭雪芙演出《華燈初上》中酒店小姐「愛子」一角表現亮眼，隨後播出的「正義的算法」頂著一頭泡麵頭、戴復古眼鏡，飾演菜鳥律師「林小顏」，與過去甜美亮麗的「女神」形象判若兩人，她接受「Bella儂儂」雜誌訪問時說：「我總不能一直都是甜美的郭雪芙，要讓觀眾看到不同的突破。」



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對於逗趣造型和演出，郭雪芙形容：「這樣有點搞笑、有點無釐頭，都是我很樂意去嘗試的。不會覺得自己有『犧牲形象』，反而覺得很可愛。」此外她還為了充滿專業法條的台詞下足苦心，還在戲中與陳柏霖成為鬥嘴的歡喜冤家，在不少鏡頭中大翻白眼，希望這樣的突破讓大家記住不一樣的自己。

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《華燈初上》之後，郭雪芙又在電影《山中森林》中飾演中山區香檳酒吧的店長，同樣是燈紅酒綠的地方，卻是不同的情境與角色性格。與個性很衝的「愛子」不同，「這次的角色比較在於感情上的煩惱，因為伴侶是從事比較危險的工作，她想讓愛人脫離，卻不能用強硬的方式，而是用另一種柔性的方式讓他理解，跟我本人有蠻大的不同。」

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