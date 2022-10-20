竹內結子終落葬！丈夫念愛妻將骨灰留在身邊兩年「想永遠在一起」

日本女星竹內結子2020年9月27日於家中輕生，死後的骨灰一直沒有安葬，直到離世兩年後丈夫中林大樹才低調將骨灰安葬，不過沒有透露安葬之地。



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據「女性SEVEN」報導，竹內結子離世後，骨灰本由丈夫中林大樹一直供奉在家中，他在妻子死後獨立撫養三個孩子，其中一個是竹內結子與前夫中村獅童所生的兒子。

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據身邊友人透露，在2年時間裡一直將竹內結子的骨灰放在身邊，這可能是想讓「一家四口永遠在一起」的意思。不過今年春天中林大樹帶著三個孩子搬到了關東近郊的海邊街道，重新展開新生活，因此也下定決定要與竹內結子做真正的告別，在今年9月迎來竹內結子逝世兩週年爲契機，低調秘密的進行骨灰安葬。

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