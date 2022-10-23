你看不到的金鐘獎！34歲女星脫水斷食24小時 難抵饑餓坐樓梯食麵
撰文：聯合新聞網
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【金鐘獎／劉品言／華燈初上】劉品言今年以《華燈初上》入圍金鐘獎戲劇節目女配角獎，最後雖然未能獲獎，但她還是分享參加頒獎典禮的一些幕後花絮，竟是坐在樓梯口吃麵。
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劉品言在社交平台曝光幾張照片，是她穿著白色禮服與高踭鞋，坐在樓梯口拿著一杯泡麵吃，原來她為了能美美參加典禮，已經脫水斷食24小時自稱已是極限，因此趁著廣告空檔跑出來吃泡麵，並指有親友團助陣，有團隊照顧，讓她「有得獎沒得獎，我都活成眾人羨慕的樣子」，並笑稱自己是「真心不能餓的女星」。
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