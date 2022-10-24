神秘女星故意走光露點！事發經過全曝光　網民認為身份線索極明顯

台灣資深傳媒人楊皓如日前在節目《小姐不熙娣》上談到曾經見識過一位女星，在專訪前原本希望她可以在海邊穿比堅尼拍照，但被拒絕，最後選在酒店游泳池拍照，還出現走光露點畫面，事後報導出來經紀人竟還感謝她。



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楊皓如透露以前在周刊工作時，要訪問一位選美比賽出身的女星，原本想要讓她穿清涼比堅尼拍照，但是都被拒絕，最後敲定在酒店游泳池訪問，泳衣款式就讓女星帶自己喜歡的，她們沒有再提出要求，沒想到當天女星帶來的泳衣都是那種只能遮住三點的比堅尼，在游泳池邊擺拍時，女星見到還有水柱，就提議可以到水柱下拍攝，楊皓如還心想：「雖然事前很難搞，但是到現場配合度很高。」

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接著就請酒店工作人員打開水柱的水，該女星就盡情在水柱下拍照，擺出各種POSE，不過她的比堅尼在強力水柱沖刷下，出現比堅尼被解開，胸部都露出來的情況，他們趕緊出聲提醒，但不知是否因為水聲太大，女星似乎沒有聽到，仍繼續擺拍，而一旁的經紀人也沒有任何動作，直到他們拍的差不多了，經紀人才走過去告知，而女星表現沒有太驚慌，還很鎮定的把比堅尼綁好。

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楊皓如當時心想拍到這樣露點照片，整篇專訪報導要如何寫，最後就刊出一篇很中規中舉的專訪，但是配得照片就是露點走光照，原以為會被經紀人罵，沒想到對方竟打電話來感謝她，幫忙出了一篇這麼正面的報導，讓她忍不住直呼：「這藝人是雙重人格，精神分裂嗎？」事後她也才發覺原來走光，都是女星故意為之。

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