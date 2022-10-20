日本女偶像消失1年突宣怖「有7個月大的女兒」生父身份成謎

日本人氣女團「BABY TO KISS」中的成員野田仁美在去年8月時，不僅以「身體不適」為由暫停所有演出，甚至完全沒有更新自己的社群媒體，直到近日才突然發文宣布，自己其實已經當媽，並透露自己現在正以單親媽媽的身分扶養1個7個月大的女兒，同時也在文中向大家說抱歉。



綜合日媒報導，野田仁美自去年8月時就暫停所有演出，期間內也沒有更新個人的社群媒體，未料，她卻於近日突然把個人Twitter的名字改為「有孩子的傳奇女人」，並且也發文曬出自己與女兒的合照表示，其實自己現在正在扶養1個7個月大的女兒，同時也坦言，自己真的對各界感到很抱歉，因為自己可能背叛了支持自己的人。

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此外，野田仁美並未說明孩子的父親是誰，並提及，因為出於各種原因，因此自己目前在親友的陪伴扶持之下，以單親媽媽的身分扶養女兒，同時也表示，雖然自己每天都感到很快樂，但卻也對支持她的粉絲朋友們感到愧疚，最後也喊話指出，自己會以積極的態度面對，同時也希望大家能夠給予她祝福及鼓勵。對此，貼文也在曝光後，除了引發不少粉絲表示震驚之外，同時也有許多人留言，紛紛對野田仁美表達祝福。

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