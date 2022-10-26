美麗戰場｜陳瀅正式黑化 微表情演繹更勝咆哮式鬧人

今集（17集）陳瀅繼續強勢回歸演技再度飆升，明顯與開頭純情善良的她大反轉。陳瀅終於受不住陳山聰的控制，更私下與好姊妹密謀擺脫陳山聰的方法，她選擇隱瞞所有人與方力申去歐洲秘密結婚的事，而作為當陳瀅是金錢樹的控制狂陳山聰聽到此消息後勃然大怒，仲嬲到手震震要食藥緩解。

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陳瀅見對陳山聰的逼迫無效，正式引爆兩方不和，勢要成為對方惡夢！陳瀅決定不再忍受陳山聰，激動地多次要求解約，但陳山聰見自己的棋子不聽話，在還有一點利用價值下，當然不會放過，所以亦表明不會解約。這一場戲雙方火藥味濃烈，大家都青筋也現形，不退半步，大家已撕破臉。

呢一幕，陳瀅演技再度爆發，與陳山聰對撼時嬲到咬牙切齒青筋都現晒形，陳瀅更對着陳山聰聲嘶力竭地咆哮，真係聽到令人十分擔心佢把聲啊！而陳瀅被老屈嫁比方力申喺帶有目的，即刻含著淚激動澄清：「我嫁俾佢係因為愛佢，唔係你講到咁有目的。」真喺睇到觀眾個心翳住翳住，不得不稱讚陳瀅啲戲真係越嚟越好啊。

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陳瀅再施暗招，借劉佩玥得知陳山聰有腦退化病，但用錢買下他的醫療保報並公佈劉佩玥的雜誌封面上，希望使外界知道陳山聰因病而無法打理陳瀅的事務，從而擺脫陳山聰的控制。手段一次比一次狠毒，意味著陳瀅的黑化更顯著！