小S罕失手遇「時裝車禍」金鐘獎災難級造型遭網民恥笑：似雞翼尖
撰文：Goody25
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【金鐘獎／小S徐熙娣】每一場娛樂盛事的紅地氈都是大型時裝騷。好像剛結束的第57屆台灣金鐘獎，紅地氈上的時裝騷就引起大肆討論。
有著「國際S」之稱的小S（徐熙娣）在10月21號金鐘獎「節目類」頒獎典禮的紅地氈造型就引起全場關注，成為傳媒拍攝的焦點。這次小S挑選的戰服是來自Moschino 2022秋冬秀的新設計。Moschino服飾一向走前衛路線，小S挑選的這件紅毯禮服非常符合她的個性，但卻不少人認為，離開精修圖，現場生圖看上去小S嬌小身軀，幾乎被她壓垮。
【圖輯】網民：好似雞翼尖……「國際S」罕遇時裝車禍！點圖放大看小S金鐘獎造型👇👇👇
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這件禮服是一件全黑的修身長裙，亮點設計在裙子的袖子上。袖子的設計如一雙黃金盔甲，氣勢磅礴。小S走在紅地氈上，配上一對金色長耳墜，非常有架勢。有娛記曬出了Moschino秀場模特兒穿這件裙子的照片。
對比之下，小S或許因骨架小，似乎被裙子壓垮了。而模特因為是大骨架西方女性，所以更完美駕馭這套禮服。有網友表示小S這次算是紅地氈穿搭「時裝車禍」，硬生生穿出了買家秀和賣家秀的對比。有者還笑說像是穿了一對雞翼尖上紅地氈。
雖然說小S骨架小，穿起該禮服像是被壓垮了，但是只要有自信穿任何服飾都是最美的！
【同場加映】COLLAR出道舞台着GUCCI被指災難 細數圈中19宗「嚴重時裝車禍」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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