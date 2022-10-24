小S罕失手遇「時裝車禍」金鐘獎災難級造型遭網民恥笑：似雞翼尖

【金鐘獎／小S徐熙娣】每一場娛樂盛事的紅地氈都是大型時裝騷。好像剛結束的第57屆台灣金鐘獎，紅地氈上的時裝騷就引起大肆討論。



有著「國際S」之稱的小S（徐熙娣）在10月21號金鐘獎「節目類」頒獎典禮的紅地氈造型就引起全場關注，成為傳媒拍攝的焦點。這次小S挑選的戰服是來自Moschino 2022秋冬秀的新設計。Moschino服飾一向走前衛路線，小S挑選的這件紅毯禮服非常符合她的個性，但卻不少人認為，離開精修圖，現場生圖看上去小S嬌小身軀，幾乎被她壓垮。

【圖輯】網民：好似雞翼尖……「國際S」罕遇時裝車禍！點圖放大看小S金鐘獎造型👇👇👇

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這件禮服是一件全黑的修身長裙，亮點設計在裙子的袖子上。袖子的設計如一雙黃金盔甲，氣勢磅礴。小S走在紅地氈上，配上一對金色長耳墜，非常有架勢。有娛記曬出了Moschino秀場模特兒穿這件裙子的照片。

對比之下，小S或許因骨架小，似乎被裙子壓垮了。而模特因為是大骨架西方女性，所以更完美駕馭這套禮服。有網友表示小S這次算是紅地氈穿搭「時裝車禍」，硬生生穿出了買家秀和賣家秀的對比。有者還笑說像是穿了一對雞翼尖上紅地氈。

雖然說小S骨架小，穿起該禮服像是被壓垮了，但是只要有自信穿任何服飾都是最美的！

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