《梨泰院Class》曾於人踩人事故小巷取景 劇迷嘆今非昔比
撰文：趙允琳
出版：更新：
韓國首爾梨泰院昨晚（29日）發生嚴重人踩人事件，至今死亡人數增至151人死亡，82人受傷，嚴重程度震驚全球。發生事故的地點位於梨泰院漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）附近的一條僅闊4米的長巷，而且該處亦正正是韓劇《梨泰院Class》中朴敘俊和權娜拉一同慶祝萬聖節的取景地。
在2020年播出的《梨泰院Class》講述朴敘俊飾演的「朴世路」為了報仇，出獄後在梨泰院開小酒館努力擊敗餐飲集團的故事。在第二集中，剛剛出獄的朴世路與權娜拉飾演的初戀「吳秀娥」於梨泰院萬聖節派對中重逢，據悉當年拍攝組為了拍出萬聖節派對的熱鬧場面，刻意挑選於萬聖節期間在梨泰院拍攝，劇中出現的樂隊、途人其實全部都是去慶祝萬聖節的人們。
人踩人的事發地點位於漢密爾頓酒店附近的長巷，其實在《梨泰院Class》都有出現過（當時劇組將酒店名改成「Hamiltom Hotel」），而朴敘俊和權娜拉除了梨泰院的酒吧大街拍攝，亦有到長巷拍攝，當時長巷同樣逼滿人群水泄不通，熱鬧非常，如今該處卻引起嚴重人踩人事件，令不少劇迷都表示相當心痛，相信有很長一段時間不會再回看《梨泰院Class》。
梨泰院人踩人｜倖存中國留學生雙腿毫無血色佈滿瘀痕：真的是地獄梨泰院人踩人｜韓國網紅宋讚養分析意外原因 窄斜地形釀嚴重事故梨泰院人踩人｜周星馳出post哀悼死者 成首位就事件發聲香港藝人韓國梨泰院人踩人｜李珊珊難受極了 奉勸大家不要轉發影片梨泰院人踩人｜《白色強人II》參考蘭桂坊悲劇 唐詩詠被插傷流產梨泰院人踩人｜外國男子向上爬躲過死神追捕 網評：最聰明的人韓國梨泰院人踩人｜網紅事發前開直播 現場人群瘋狂慘叫險象環生梨泰院人踩人｜網紅還原恐怖意外現場實況 分析達10萬人聚集原因梨泰院人踩人｜金憓秀轉發失蹤者申報資訊 孫興慜等韓星發文悼念梨泰院人踩人｜安琪遊韓直擊意外 像災難片：好多人抬出來做CPR梨泰院人踩人｜SMTOWN等萬聖節活動急取消 三大台綜藝停播