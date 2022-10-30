《梨泰院Class》曾於人踩人事故小巷取景　劇迷嘆今非昔比

韓國首爾梨泰院昨晚（29日）發生嚴重人踩人事件，至今死亡人數增至151人死亡，82人受傷，嚴重程度震驚全球。發生事故的地點位於梨泰院漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）附近的一條僅闊4米的長巷，而且該處亦正正是韓劇《梨泰院Class》中朴敘俊和權娜拉一同慶祝萬聖節的取景地。



昨晚（29/10）梨泰院發生人踩人事件。（Lee Jin-man／美聯社）

今非昔比。（《梨泰院Class》影片截圖）

在2020年播出的《梨泰院Class》講述朴敘俊飾演的「朴世路」為了報仇，出獄後在梨泰院開小酒館努力擊敗餐飲集團的故事。在第二集中，剛剛出獄的朴世路與權娜拉飾演的初戀「吳秀娥」於梨泰院萬聖節派對中重逢，據悉當年拍攝組為了拍出萬聖節派對的熱鬧場面，刻意挑選於萬聖節期間在梨泰院拍攝，劇中出現的樂隊、途人其實全部都是去慶祝萬聖節的人們。

《梨泰院Class》第二集中出現朴敘俊在萬聖節梨泰院街頭的場面。（《梨泰院Class》影片截圖）

無論是大街小巷都逼滿慶祝萬聖節的人群。（《梨泰院Class》影片截圖）

韓劇《梨泰院Class》中朴敘俊和權娜拉一同慶祝萬聖節的取景地，正正就是梨泰院。（《梨泰院Class》影片截圖）

人踩人的事發地點位於漢密爾頓酒店附近的長巷，其實在《梨泰院Class》都有出現過（當時劇組將酒店名改成「Hamiltom Hotel」），而朴敘俊和權娜拉除了梨泰院的酒吧大街拍攝，亦有到長巷拍攝，當時長巷同樣逼滿人群水泄不通，熱鬧非常，如今該處卻引起嚴重人踩人事件，令不少劇迷都表示相當心痛，相信有很長一段時間不會再回看《梨泰院Class》。

事發地點位於漢密爾頓酒店附近的長巷，《梨泰院Class》都有影到。（《梨泰院Class》影片截圖）

事發的梨泰院小巷。（Chung Sung-Jun/Getty Images）

事故發生後現場一片狼藉。（新華社）