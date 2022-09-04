同台灣男生拍拖似湊仔？薔薔力數4大通病　自以為是非最大缺點

台灣女星薔薔（林嘉凌）向來有話直說，近日談起感情觀，薔薔不僅透露：「不那麼喜歡在台灣談戀愛」，更指出部分台灣男生的共同缺點！



薔薔點出台男通病：比較像帶小孩，要講道理給他長大！

薔薔日前於社交平台坦言，不太喜歡在台灣談戀愛，並透露普遍台灣男生已經沒辦法給予「戀愛的感覺」，或者是需要的男人味！薔薔也解釋，並非台灣男生不好，但是真的只能限於朋友，因為跟台灣男生在一起「會比較像帶小孩，要講道理給他長大」！

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台男自以為是、多限制又不灑脫！薔薔：遇到不一樣的女性，就開始沒自信或直接否定

薔薔也以自身經驗分享，大部分的台灣男生少了自我主張、勇氣，以及接受新觀念的開放心態，此外，某部分的男生又太自以為是，相較之下更顯多限制又不灑脫：「大家表現一致過於主流制式，若遇到和自己比較不一樣的女性，或遇到和自己認知對女人定義不一樣的女人，就會開始產生沒自信或直接否定的態度。」

薔薔指出，當雙方的思想在不同水平時，就會很難達成共識、一起前進：「在他們身上能學到的有限，會比較像帶小孩要講道理給他長大的原因」。

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沒有太多「人情壓力」！薔薔曝：每次旅行都沈浸在超浪漫、超瘋狂模式

薔薔不諱言，每一次旅行都能沈浸在超浪漫或超瘋狂的模式中，因此非常喜愛旅行，且外國的社會風氣是「喜歡就是喜歡」，沒有太多愛情遊戲，對於彼此的一舉一動或認知，能夠給予尊重，更不會大驚小怪、互相拘束，薔薔坦言：「在他們身上可以學到，看到的更多。」

最後，薔薔也點出，部分待在外國的台灣人也會更加獨立，以及樂於接觸不同人事物，有著藝術家與專業領域，人與人之間的相處十分舒服、自在，更喜愛沒有太多的「人情壓力」的相處模式，薔薔鬆口感情觀也掀起廣大網友共鳴。

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