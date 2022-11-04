許瑋甯拍劇遭吳慷仁強吻兼鹹豬手「由下摸到上」：拍完不想聯絡他

【她和她的她／許瑋甯／吳慷仁】許瑋甯在Netflix台劇《她和她的她》一人分飾兩角，懸疑推理劇情，演員們演技爆棚，預計掀起一波追劇熱。她劇中和飾演台客的李程彬戀愛，被主持人虧是台客收割機，讓許瑋甯在台上嬌羞，被問兩者有何不同，她直接放閃，「一個是晨曦（劇名）愛的台客，一個是瑋甯的台客。」



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她在片中慘遭吳慷仁綁架強吻，甚至有侵犯等行為，正式開拍前花2個多小時彩排，就是為了要保護雙方，拍完戲後她看到吳慷仁都會害怕，「本來不怕，但拍完之後再看到他，他會先給妳空白，然後再笑，有被眼神嚇到。」而吳慷仁劇中也出現摸背等鹹豬手行為，並且是由下撫摸到上，許瑋甯直呼：「我們排練時並沒有碰觸，等確定好後再拍，但很不舒服，拍完不想聯絡他。」

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劇中角色壓抑，並且有多場哭戲，難度極高，許瑋甯：「我不想講話，也沒辦法笑，拍攝現場我會自己找到沒有人的地方，走來走去。」拍攝時正好是她和邱澤熱戀期，是否會影響生活，許瑋甯害羞說：「那時候還在了解對方中。」總監製葉如芬打趣：「還好沒害她跟邱澤分手。」而老公邱澤有看這部戲預告，是否有評價，她說：「他覺得非常精彩，很想知道錯綜複雜的故事是如何發生。」

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李程彬也是一人分飾兩角，一個是彬彬有禮的上班族李皓明，另一個直率的台客刑警小劉，「其實台客刑警小劉的腔調是參考自網紅鳳梨鼠薯來揣摩，這位有點痞又有點率真的刑警，然後我會去卡拉ok、檳榔攤，跟真實的台客互動，設定出慣性動作，作為我的參考範本。」替角色設定叼牙籤，他直呼很不容易：「其實剛開始叼牙籤有點難，只要講話就會掉下來，在換氣時也有可能把牙籤吸進嘴巴，有點危險，所以我偷偷用口水把它黏在嘴裡。」

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許瑋甯片場自我隔離，李程彬爆料，「都不能跟她講話，接近不了或是待在車上不在現場。」冰山美人難以親近，要如何飾演情侶，他回答：「有時候不用很熟，就看眼神，是否散發出喜歡對方。」許瑋甯則說，不能太熟，演情侶會笑場。

該劇由葉如芬擔任總監製、卓立執導、編劇溫郁芳，演員包含許瑋甯、李程彬、賈靜雯、吳慷仁、李霈瑜、温貞菱、于子育、陳以文、丁寧、伊正、徐鈞浩、胡宇威、林哲熹、薛仕凌、郭雪芙。卡司陣容強大。總監製葉如芬表示：「很開心看見《她和她的她》即將上線，這部戲用懸疑影集，訴說許多女性議題、職場議題等，但最重要的是希望帶給所有觀眾療癒與治癒。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】