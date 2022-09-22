當男人戀愛時｜登陸香港Netflix即殺入10大！憑乜成為神級台灣片?

【Netflix／當男人戀愛時／影評】為了幫欠債的大哥還債，而在討債公司上班的阿成（邱澤飾），這次討債的對象是一對相依為命的父女，父女倆生活清貧拮据，而父親重病昏迷，只剩下女兒浩婷獨力照料爸爸。育上了善良的討債份子阿成，本來是簡單的欠債還錢，卻不小心一見鍾情，讓這場討債變成討愛。



《當男人戀愛時》老土的劇情、多變的人

其實本劇的劇情很老土，討債成員愛上了債務人，在男方追求女方的過程中，再搭上一系列我們習以為常的那種愛情故事搭上幫派元素的轉折。 但是邱澤的演出，讓這樣的老土劇情有了生動的展現。

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由邱澤飾演的阿成頂著一頭玉米鬚、戴著金鍊金錶，嘴裡不是抽煙、喝酒、就是吃甘蔗，操著一口夾雜髒話的流利台語，十分到位的小混混扮相，面對愛情卻有著反差的傻氣。邱澤不僅負責討債、也負責談戀愛。不論是討債場面的凶狠、談情說愛時粗糙的柔情、或者是在面對家人時的矛盾。多變的情境讓阿成這個角色顯得立體，但在情緒轉換的過程中，少了一點銜接的流暢感。儘管如此，還是無損邱澤撐起此戲的地位。

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雖然片名有著「戀愛」二字，但愛情部份卻不是十分有感。因為這樣的劇情說實話過於老土，當阿成首次在討債完鏡頭帶到流鼻血時，其實已經多少預料到之後的情節，在西方電影、台灣片、港片的洗禮下，這樣的劇情大家都很熟悉了。 不過這部片依然讓我感動到流淚，那是在尾聲的片段。

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《當男人戀愛時》男人流露出的脆弱讓人動容

那場戲是大偉（藍葦華飾）收到一個大包裹，寄件人屬名張孟成，但當時阿成已經過世了。大偉充滿疑惑的打開包裹，看到內容物後先是不發一語，然後看著箱子內的物品不住的流淚，放聲大哭。一直到太太出來查看，鏡頭轉向箱內，裡面是嶄新的旋轉霓虹燈還有一副眼鏡。

以前阿成還住在大偉家時，每次出門都會打一下門口掛著的理髮廳霓虹燈，讓它開始運轉。有一幕是阿成假釋回家後，清晨又將要離開，出門時拍了好幾下霓虹燈，但霓虹燈似乎故障了，沒有如往常一樣轉起來，阿成看了一眼後轉身離開。 而眼鏡則是兄弟倆爭執時，被阿成打壞的。

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這個情節很深刻，如同一記重拳讓我淚腺潰堤。像阿成這樣被視為麻煩人物的家人，即使做錯事、走錯路、自己的身體健康也有如風中殘燭，但他內心的最深處還是惦記著這個家，猶記著哥哥的眼鏡被自己打壞了，該賠他一副、記著家裡招牌壞了，該換個新的。

阿成所表現的，是台灣大多數子女對家庭的矛盾。對於家人，我們懂得愛，但是我們不懂得說，所以換另外一個方式表達。這也是讓我感到動容之處。

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有著草莽氣息的外在，不擅言詞的男人，會因為愛情產生質變。那些看來低俗的幽默，是男人的浪漫。

最讓人感動的，是對於家庭。阿成總是惹是生非，家裡有他總是吵吵鬧鬧，不得安寧。當我們將他貶至谷底的時候，他的細心與責任是一記強大的正拳，打得我淚流滿面。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：右彎電影，原文：「當男人戀愛時」老派的愛情，新的男人】