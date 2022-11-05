她和她的她｜吳慷仁演恐怖情人對許瑋甯施暴　5大渣男面相你要知

【面相／她和她的她】近期最紅台劇非《她和她的她》莫屬！劇中吳慷仁詮釋恐怖情人，對女主角許瑋甯施暴、侵犯，對賈靜雯所飾演的妻子冷暴力，讓網友邊看邊罵！而吳慷仁則分析該角色：「他是一個很沒有安全感的人，原因其實是他小時候受過的傷，希望得到母親的認同，導致他不斷地放大自己，必須用征服、肉體上的侵略，來成就他自己的存在。」



不過無論如何，用各種形式來對異性施暴都是可怕且不被允許的事情！這次提供幾個可能會對伴侶施暴的男人面相特徵，大家不妨可以多多觀察異性的外表上，有沒有符合這幾個，再搭配和對方的相處模式，讓自己遠離會對伴侶動粗的渣男！（點圖放大了解👇👇👇）

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渣男面相一、面部青筋外露

大家都有看過有些人生氣的時候，臉部會有青筋外露，以面相學來說，代表這個人情商很低，常為一些事情暴跳如雷，尤其若是出現在眼角附近，那裡屬於夫妻宮，更會加重和伴侶間的衝突，不只口角頻繁，甚至可能會失控動手。

渣男面相二、眼睛屬「下三白」或「四白眼」

下三白是指當人直視時，眼睛下方的眼白會微微露出，四白眼則是瞳孔黑眼珠以外，四周都有露出眼白的部分，擁有這種面相的人，難以控制自己的脾氣和行為，連思維都讓人摸不著頭緒，以至於常常做出可怕的事情。可以發現許多社會案件的嫌犯都有這種特質，包括駭人聽聞的捷運殺人犯鄭捷就屬這種面相，以及這次高嘉瑜家暴事件的男方也擁有下三白的特徵。

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渣男面相三、臉瘦無肉，顴骨高

有稜有角的外形，讓這類的男人在沒有發脾氣時，看上去是滿帥氣的，只是顴骨高的人較刻薄且性格火爆，佔有慾相當旺盛，因此在感情裡相當容易吃醋，而且非常容易記仇，因此當他爆發的時候，常常會以暴力的方式來發洩。

渣男面相四、眉毛粗但尾部雜亂

眉毛尾部雜亂的面相，代表這個人思想混雜且多疑，個性相當火爆，常常會為莫名其妙的事情生氣，甚至喜歡使用暴力來解決，看到這樣眉毛的人還是要小心防範。

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渣男面相五、斷眉

先說好，這必須是天生的斷眉，而不是像現在外國流行剃眉的斷眉（eyebrow slits）。天生斷眉的人個性古怪、脾氣大且狡詐，而且待人處事較自私，只在乎自己，屬於對任何感情都較淡薄的，所以如果你不小心踩到他的地雷，他會不顧情分，更別提會憐香惜玉了。

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