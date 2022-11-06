馮德倫《暗夜行者》豆瓣獲7.2分！盤點2022年愛奇藝10套熱播劇集

2022即將進入尾聲，影音串流平台愛奇藝以「陸劇」為最大宗，今年獨播劇可以說是稱王，五部熱度破9000，三部破10000， 其中《親愛的小孩》第13名、《一閃一閃亮星星》第18名、《我的反派男友》第23名，胡一天《民國大偵探》和《超時空羅曼史》則位居14和25名，這次特別整理「2022愛奇藝獨播劇熱度榜Top10」（截至10月份），第一名這部大家肯定看過，而且可能還重刷很多次！（笑）



【圖輯】點圖放大看2022年愛奇藝獨播劇熱度榜Top10👇👇👇

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10.《暗夜行者》

愛奇藝熱度：8466



李易峰和宋軼主演、馮德倫特別出演的《暗夜行者》，講述曾經的緝毒警察「陳陌」，在臥底行動中假死，五年後改名換姓，為了獲取情報，冒充過去的自己潛入東南亞最大毒梟組織，周旋在愛人、兄弟和仇人之間等各方勢力之中，最終成功找到真相和幕後兇手。這部是標準的警匪懸疑片，不論是片頭還是正片都拍出電影般質感，再加上李易峰出神入化的演出，不論是駱翔還是陳陌都拿捏準確，很有《無間道》感！

馮德倫特別出演的《暗夜行者》於大陸影視網站豆瓣獲得7.2分的好評。（截圖）

9.《唐朝詭事錄》

愛奇藝熱度：8953



楊旭文和楊志剛主演的《唐朝詭事錄》，改編自魏風華同名小說，講述在繁華的大唐盛世之下發生的一系列奇聞異事，長安金吾衞中郎將「盧凌風」與狄公親傳弟子「蘇無名」攜手共破詭案的故事，集結多個不同的案件，像是石橋圖、黃梅殺、人面花、參天樓、眾生堂等，勾勒出幻術道法、仙魔精妖、奇聞怪談、異域傳說等，是一部從頭追到尾都可以不用快轉的好劇，故事性強到在豆瓣也開出7.7的高分！

8.《警察榮譽》

愛奇藝熱度：9068



張若昀和白鹿主演的《警察榮譽》，以平陵市八里河派出所為背景，來了四個菜鳥警員，分別為墊底考進來又脾氣毛躁的「李大為」、繼承父親遺願的前所長女兒「夏潔」、公考第一名的北大法學高材生「楊樹」、來自農村想出人頭地的「趙繼偉」，和導師老警員之間相互幫助和成全，最終成為一名優秀人民警察的故事。網友評價：「把有趣拍得有意義，把有意義拍得不刻意，你知道有多難嗎？」《警察榮譽》做到了！

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7.《心居》

愛奇藝熱度：9250



海清、童瑤、張頌文、馮紹峰主演的《心居》，改編自滕肖瀾同名小說，並由作家擔綱編劇，講述從外地來的媳婦「馮曉琴」到顧家已經有十年了，而大姑姐「顧清俞」卻一直提防著這個把「改變命運」寫在臉上的女人，自從顧磊意外去世後，姑嫂之間的矛盾不斷增加，兩個女人從對面到理解，身負重擔一起扛起家庭的生活群像故事。這部豆瓣只有5.6分，評價好壞參半！

6.《王牌部隊》

愛奇藝熱度：9289



黃景瑜、肖戰和鍾楚曦主演的《王牌部隊》，時間橫跨將近四十年，講述礦工子弟出身的草根後代「高粱」和軍人世家出身的軍幹子弟「顧一野」，兩人大相徑庭的出身和極端好勝的性格，使他們看對方不順眼，既是對手、敵人，又是戰友，他們和一群年輕戰士歷經磨練和奮鬥，成為「中國人民解放軍王牌部隊」的軍旅成長故事，是中國共產黨「建黨百年獻禮電視劇」。

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5.《天才基本法》

愛奇藝熱度：9319



張子楓、張新成和雷佳音主演的《天才基本法》，改編自長洱同名小説，講述「林朝夕」從小就長期仰望父親「林兆生」和初戀「裴之」兩位數學天才，自幼就跟奧數結緣的他們，只剩下她在遙遙無期追趕天才，沒想到因為一道方程式開始了雙時空之旅，在他們的幫助之下，林朝夕重拾信心且找到自我的成長勵志故事。劇版和原著可以當作是完全不同的作品，因為人物設定和穿越方式等都有更動，原著粉有些不買單！

4.《請君》

愛奇藝熱度：9322



任嘉倫和李沁主演的《請君》，講述三千年前人族皇子「陸炎」與「雲羲」奮力抵抗誅戎掀起的戰爭，雲羲臨死前將體內元丹剖給陸炎，陸炎借元丹之力斬殺誅戎終結人靈之戰，三千年後，陸炎和跟雲羲有一樣長相的青泉寨大當家「于登登」初見，展開前世今生的千年奇幻愛情故事。劇情新穎、節奏很快，重點是男女主角顏值和演技雙在線，有甜有虐還有笑點，大房給于登登，二房任嘉倫給我們（笑），播出後還創下愛奇藝劇集彈幕量一位！

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3.《罰罪》

愛奇藝熱度：10082



黃景瑜和楊祐寧主演的《罰罪》，講述刑警大隊副隊長「常征」在調查一起郊區別墅槍擊案中，鎖定了犯罪嫌疑人「趙鵬翔」，結果被捲入了趙家老二檢察官「趙鵬程」的死亡案中而成為通緝犯，在調查真相的過程中，常征不僅面對與親人、愛人的對立，更發現了自己真實身世的懸疑刑偵故事。敘事線毫無拖泥帶水，節奏酣暢淋漓，趙氏家族內部的矛盾和猜不透的人物關係，喜歡這類型題材的會大愛！

2.《人世間》

愛奇藝熱度：10098



雷佳音、辛柏青、宋佳和殷桃主演的《人世間》，改編自梁曉聲長篇同名小說，以北方城市的平民社區「光字片」為背景，講述周家三兄妹「周秉義」、「周蓉」、「周秉昆」等周姓人家三代人，在文化大革命後期到改革開放之後，將近五十年的時間拼命奮鬥所經歷的跌宕起伏人生故事。好看到豆瓣開出8.1的佳績，好的演員就是能讓人一秒入戲，多場經典場面讓不少網友歷歷在目、感同身受！

1.《蒼蘭訣》

愛奇藝熱度：10572



第一名不負眾望就是《蒼蘭訣》，虞書欣和王鶴棣主演，改編自九鷺非香同名小說，講述仙界低階仙女「小蘭花」無意間復活三界至尊「東方青蒼」，兩人因為同心咒而有連結，同喜同悲、同死同傷，身心相連如同一體，在解除封印的過程中，為得業火斷情絕愛的月尊愛上小蘭花，互相為彼此逆天改命的仙俠虐戀故事。這部因為「太中二」而火出圈，王鶴棣不僅洗刷去年《遇龍》的演技差評，被封今年古偶最帥，還成為炙手可熱的流量王！

以上就是「2022愛奇藝獨播劇熱度榜Top10」，如果有些沒看過的話，快趁著週末一次補追起來吧！

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