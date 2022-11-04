盤點11月大陸劇　宋茜《誰都知道我愛你》撼張赫《你是我的美味》

來到2022年倒數第二個月份，最近又有不少陸劇正式定檔開播啦~除了有清新浪漫小甜劇之外，也有醫療情感懸疑劇、現代愛情劇等，多達六部任選！



【圖輯】點圖放大看「六部11月開播大陸劇」👇👇👇

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一、《遇見你之後》

【主演：周峻緯、金子璿】



俊男美女的組合，外加甜寵小清新治癒劇情，保證全程姨母笑著看完。《遇見你之後》是講述了一位高冷男神甜品店店長程慕（周峻緯飾）在邂逅了元氣美食博主江思晗（金子璿飾）之後，原本毫無交集的二人卻因為甜品和萌娃而誤打誤撞，展開了一段一家三口的幸福生活。另外有網友特地列出，男女主角在劇中一共親了7次呢~又蘇又欲超好磕！還有霸氣女總裁與超模小奶狗的女二男二也很令人心動哦~

二、《點燃我，溫暖你》

【主演：陳飛宇、張婧儀】



等了超久，還在播出前改了劇名的《點燃我，溫暖你》，是一部改編自小說《打火機與公主裙》的作品。劇情講述了因開學時的一次誤會，學霸少女朱韻（張婧儀飾）把程式設計天才李峋（陳飛宇飾）當成了是個不學無術的富家子弟。直到後來兩位學霸在知識上有了幾次交鋒後，逐漸互相賞識，萌生愛情。從校園到職場，李峋和朱韻也終於在經歷各種波折後學會敞開心扉，共同成長，擁抱屬於自己的愛情。

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三、《在你的冬夜裡閃耀》

【主演：喬欣、馬思超，周翊然、王薇、葉筱瑋】



11月新劇系列裡依然少不了平行時空劇情啊！《在你的冬夜裡閃耀》是一個講述了愛情奇遇的故事，女主鄭達前（喬欣飾）原本是一個在城市漂泊後，慘遭愛情事業雙重打擊的女子。怎料就在一次回鄉途中，一場火流星引發的磁暴卻意外讓她來到了平行時空，那個曾經錯失的初戀慕子李（馬思超飾）也再次出現，這讓她決定了要抓住機會，將以前的遺憾一一彌補。

四、《誰都知道我愛你》

【主演：宋茜、許魏洲】



這部根據月下簫聲同名小說改編的《誰都知道我愛你》，主要講述了三位兩女一男的好朋友，在經歷暗戀、明追後，友情分崩離析的故事。何笑然（宋茜飾）暗戀了蕭尚麒（許魏洲 飾）8年，也一直看著蕭尚麒追求好友陳菲兒（龔婉怡飾），但三人微妙的關係就在大學畢業前夕發生了變化，遭到愛情與友情雙重背叛後的何笑然，自此就從上海逃到周邊城市生活。而時隔三年，蕭尚麒也來到了她所在的城市工作，再次相遇的兩人逐漸揭開了當年的誤會，在相互關心維護的過程中，終於走到了一起。

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五、《謝謝你醫生》

【主演：楊冪、白宇】



《謝謝你醫生》是根據笙離的小說《ICU48小時》而改編，劇情主要圍繞在講述EICU（深切治療部）中的醫護工作者們以患者需求為先，拯救一個個急重症病人的同時，也給予他們最大的尊重和理解，並幫助患者和家屬重建生命希望的故事。在劇中，楊冪飾演的是一名有著孤美人稱號，並且技術精湛的萬能醫生肖硯，而白宇則是醫院裡年紀最輕的主治醫生。不得不說，光是有這兩位大主演，小編就覺得這劇必須看起來了，而且還是那麼有意義的作品呢！

六、《你是我的美味》

【主演：張赫、趙堯珂】



「先冤家路窄，後陷入愛情」這種劇情簡直百看不膩，就喜歡看男女主角鬥嘴啦！而《你是我的美味》的主角人物就是美食編輯和毒舌總監，倆人從一開始的互相看不順眼，到後來漸漸發現了對方美好的一面，雖然中間殺出個青梅竹馬男二，但好在最終結局還是美好的。

另外除了以上這6部，大家也十分期待著王鶴棣、陳鈺琪的《浮圖緣》，以及成毅、張予曦的《南風知我意》開播！當然，還有一部傳了很久，甚至定檔了又撤檔的《愛的二八定律》啦~感覺楊冪和許凱都無奈了！拜託快播吧~

【本文獲「Goody25」授權轉載。】