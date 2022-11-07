雞排妹鄭家純「年收入僅24萬台幣卻買6千萬樓」被質疑逃稅咁回應

【雞排妹鄭家純】剛成為人妻的鄭家純（雞排妹）近日被陳沂質疑兩年前名下無資產，只有133萬（台幣、下同）所受給付，隔年名下財產約48萬，申報所得24萬元，卻能買下3戶總價6千萬地產，是建商業配，或是有逃漏稅嫌疑。



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陳沂近日從雞排妹與醫美診所的官司判決書中看到，2020年名下無資產，僅133萬左右的所受給付，但是當年她卻買下大安區3戶共6千萬房子，認為「即使跟親友合資，也應該登記為公同共有，名下怎麼會沒有房產呢？」

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隨後雞排妹也發文作出回應，「一直有強調是和親友合資買三間，兩間是我的名字，其中一間在新制上路前轉讓，另一間交屋後三個月內就賣掉，繳了78萬多的稅。」，更指出「代銷公司簽預售、寫本票給建商、去銀行辦房貸、後續的房仲與買家，這幾個階段中，看過我的資料的人也幾十個人。」，最後也強調「很快交易掉當然名下沒有財產」，「這兩年多，先開工作室再開公司，負責人都是我，工作室和公司報薪資的差別」。

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雖然雞排妹做出回應，但是陳沂仍再質疑「這整篇只有清楚的說明『炒房』流程，還是無法交代資金流向。如果馬上就轉手賣掉並且有獲益，也是幾百萬，名下怎麼會幾乎沒有財產，錢呢？」，她也再指出之前的舊制要繳納財產交易所得併入「所得稅」計算，質疑雞排妹難道沒有申報。

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