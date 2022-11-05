雞排妹結婚｜玄學家預測鄭家純婚後運勢　若犯1大忌婚姻恐觸礁

【雞排妹結婚】鄭家純（雞排妹）11月2號在日本東京與日籍醫生男友AKIRA登記結婚，她的經紀人康姐透露，第一個知道鄭家純其實是她御用的命理老師，有「人生後運規劃師」之稱的徐震諒。



當時鄭家純在新加坡答應AKIRA求婚後，第一刻就傳訊息請老師幫忙挑登記結婚的日子與時辰。徐震諒告訴她2號（己未日）是適合嫁娶的好日子，選下午一點到三點之間（己未時）登記，可說是洋洋得意，又有顯星吉星來加持，婚後夫妻運勢旺、財運好，家庭幸福美滿。

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徐震諒分享鄭家純和AKIRA的合婚卜卦，得到的體像卦（愛情基礎）是「坤為地」，用像卦（婚後運勢）則是「澤地萃」，代表這段婚姻是夫妻相互兼容的良緣，兩人婚後運勢也很好，是被家運、子運眷顧的快樂的家庭。而他們的婚姻運勢也顯示出，當兩人建立家庭之後，夫唱婦隨的情況很容易成為現實。無論是戀愛還是婚姻，都是兩個人的事情，所以必須要有包容性。

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徐震諒也勉勵這對新人，人沒有十全十美的，任何人都有著不同的缺點，對於非原則性的缺點，應該具有包容精神，如果連一點小錯誤都不能容忍，戀愛就會失敗，婚姻也會因此而變得不穩定。寬厚、仁慈，當然也不是人人都能做到的，但是對於自己的戀人或愛人，這一點就容易做到。是要從戀愛或婚姻中慢慢磨煉自己的性格，從中學習調節自己，這樣既能保證戀愛或婚姻的穩定，也能提高自己的修養，使自己受益終生。

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鄭家純透露兩年內還不會有生小孩的計畫，徐震諒坦言是他的建議，未來生個蛇寶寶，會是來旺父母、旺家族的小孩。他預卜這對夫妻婚後會有一女一男，子女雙全幸福圍繞，白頭偕老。

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