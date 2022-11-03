雞排妹結婚｜19歲靠炸雞一夜爆紅由素人變女神　短片瘋傳10年極誇

【雞排妹結婚】「雞排妹」鄭家純11月2日閃婚日本醫生男友，不少網友都獻上祝福，也再度挖出10年前她在網路上教大家炸雞排的影片來重溫。



鄭家純之所以會被稱為雞排妹，就是10年前19歲的她為一家雞排店拍攝示範炸雞排的影片，當時她穿著灰色的背心，雖然胸口有個大蝴蝶結，但是傲人的雙峰，深邃的事業線，

【圖輯】點圖放大逐格睇「雞排妹」鄭家純19歲時爆紅的炸雞片👇👇👇

+ 8

讓網友看了都直呼「我承認我從頭到尾沒在看雞排」、「看完沒學到炸雞排的做法，真奇怪」、「為啥我看不到雞排？」、「真的有人在看雞排怎麼炸嗎」。

這支影片成為鄭家純爆紅成為進入演藝圈的契機，經過10年該影片也累積了超過200萬的觀看次數，如今拍完最後一本寫真書的她，也嫁做人婦，升格成為人妻。

【同場加映】雞排妹鄭家純結婚告別寫真界 回顧大膽言論兼大尺度寫真保持唯美（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

延伸閱讀：

真的太「走鐘」！網紅走紅毯「一下車就露出私密處」

男星命喪梨泰院！友人悲痛證實「拜託送他最後一程」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】