林襄竟成Toyz劉偉健分手導火線　羈押期間被前度揭發1件事終甩拖

【林襄／Toyz】曾奪《英雄聯盟》世界冠軍的港產電競選手Toyz（劉偉健）去年因涉嫌在台灣販毒服刑，直到今年才出獄，重回YouTube。他在近日公布的最新影片中透露，自己之所以與美女網紅女友「奈奈」分手，其實是因為他在羈押期間，被女友揭發用台灣啦啦隊女神林襄的性感照當成大頭貼，甚至被對方寫信怒轟：「寧願看林襄照片打手槍，都不跟我打P（打炮）。」



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Toyz近日在YouTube上傳新影片，內容談到了整容相關之議題，指稱自己交過的女友都有進廠維修，並認為沒有什麼問題。Toyz對此也坦承，自己與女友奈奈之間已經結束了，未來也不會再復合，同時更加碼爆料2人分手的內幕。

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Toyz表示，他曾經在社交平台辦了一個小帳，並隨意Google一張「大奶妹」的照片當成大頭貼，沒想到該照片當事人竟是林襄。後來Toyz在羈押期間，曾交代奈奈變更電腦、帳號密碼，未料卻被揭發珍藏林襄「吊帶側面辣照」，成為壓垮二人感情的最後一根稻草。

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Toyz透露，奈奈發現這張照片後，立刻手寫一封信寄他，內容滿是對於自己的不滿，並怒嗆他是個「賤種」、「寧願看林襄照片打手槍，都不跟我打P（打炮）」、「我再也不會找你了」、「掰掰」。

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Toyz無辜喊冤強調，他承認林襄真的很漂亮，而且身材也很好，但他在創小帳時真的不知道照片女主角就是林襄，不過奈奈卻不願聽他的解釋，事後也與父母到了外國，2人原本論及婚嫁的戀情，也隨之走向終點。

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