林襄傳封奶「全裸床照突外流」一絲不掛露甜笑　完美膚質反成焦點

台灣「啦啦隊女神」林襄，擁有甜美的外型與傲人的身材，坐擁百萬粉絲，但隨著人氣攀升，也出現了不少負面新聞，包括過去影片遭起底，更被拍到在路上抽電子煙的照片，但負面新聞並不影響林襄的心情，仍然會在社群網站上分享照片與粉絲互動，昨（2）日一早更在IG限時動態，分享自己的起床照，上半身全裸秀出唯美深溝，令人目不暇給。



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畫面中，林襄上半身全裸趴在床上對著鏡頭自拍，露出燦爛微笑，但令人驚訝的是，鏡頭下方林襄豐滿的上圍擠出一道唯美的深溝，為完美的一天揭開序幕。另外，林襄也頂著素顏對著鏡頭甜笑，膚質看似吹彈可破，保養得相當好。

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但其實，林襄自爆紅後，也受到許多酸民的批評，認為她是「靠奶」而紅，近日更因抽煙事件掀起輿論屢遭抨擊。也因此林襄近期的照片似乎展現了「封奶」意圖，將傲人的上圍徹底遮住，取而代之的是超細「沙漏腰」，不過也許是突然想轉換風格，又或許是因為冬季即將來臨，提前做準備。

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